Польша Период: 1506-2020 1506-2020
1 грош 1534 года "Торунь" (Польша, Сигизмунд I Старый)
Фотография: Stary Sklep
Техническая информация
- Металл Серебро
- Вес 2,06 гр
- Диаметр 23 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Сигизмунд I Старый
- Номинал 1 грош
- Год 1534
- Правитель Сигизмунд I Старый (Король польский)
- Монетный двор Торунь
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (154)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1 грош 1534 года "Торунь". Это серебряная монета периода Сигизмунда I Старого отчеканена на торуньском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 300 проданному на аукционе Stary Sklep за 3600 PLN. Торги состоялись 9 октября 2021.
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Дата 28 июня 2024
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Цена
42 $
Цена в валюте аукциона 170 PLN
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Дата 24 мая 2024
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Цена
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