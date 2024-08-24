Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Польша Период: 1506-2020 1506-2020

1 грош 1534 года "Торунь" (Польша, Сигизмунд I Старый)

Аверс монеты - 1 грош 1534 года "Торунь" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд I Старый Реверс монеты - 1 грош 1534 года "Торунь" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд I Старый

Фотография: Stary Sklep

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 2,06 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Сигизмунд I Старый
  • Номинал 1 грош
  • Год 1534
  • Правитель Сигизмунд I Старый (Король польский)
  • Монетный двор Торунь
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (154)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1 грош 1534 года "Торунь". Это серебряная монета периода Сигизмунда I Старого отчеканена на торуньском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 300 проданному на аукционе Stary Sklep за 3600 PLN. Торги состоялись 9 октября 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Cieszyńskie CN (1)
  • COINSNET (18)
  • DESA (3)
  • Dom Aukcyjny Art Magnat (7)
  • GGN (1)
  • Gorny & Mosch (1)
  • Janas (1)
  • Katz (2)
  • Künker (1)
  • MARCINIAK (22)
  • Niemczyk (14)
  • Numedux (4)
  • Numimarket (8)
  • Numis Poland (1)
  • Numisbalt (3)
  • Numision (1)
  • PDA & PGN (2)
  • Polskie Towarzystwo Numizmatyczne (1)
  • Russiancoin (3)
  • Rzeszowski DA (9)
  • Stary Sklep (10)
  • Tosunidis Coin House (1)
  • WCN (17)
  • WDA - MiM (12)
  • Wójcicki (10)
  • Wu-eL (1)
Польша 1 грош 1534 "Торунь" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - June 28, 2024
Польша 1 грош 1534 "Торунь" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - June 28, 2024
Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 28 июня 2024
Сохранность XF
Цена
42 $
Цена в валюте аукциона 170 PLN
Польша 1 грош 1534 "Торунь" на аукционе Niemczyk - June 21, 2024
Польша 1 грош 1534 "Торунь" на аукционе Niemczyk - June 21, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 21 июня 2024
Сохранность XF
Цена
322 $
Цена в валюте аукциона 1300 PLN
Польша 1 грош 1534 "Торунь" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - May 24, 2024
Польша 1 грош 1534 "Торунь" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - May 24, 2024
Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 24 мая 2024
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 1 грош 1534 "Торунь" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - May 24, 2024
Польша 1 грош 1534 "Торунь" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - May 24, 2024
Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 24 мая 2024
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WCN
Дата 16 мая 2024
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 1 грош 1534 "Торунь" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - April 26, 2024
Польша 1 грош 1534 "Торунь" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - April 26, 2024
Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 26 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 1 грош 1534 "Торунь" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - March 22, 2024
Польша 1 грош 1534 "Торунь" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - March 22, 2024
Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 22 марта 2024
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 1 грош 1534 "Торунь" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - March 22, 2024
Польша 1 грош 1534 "Торунь" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - March 22, 2024
Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 22 марта 2024
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 1 грош 1534 "Торунь" на аукционе Niemczyk - March 15, 2024
Польша 1 грош 1534 "Торунь" на аукционе Niemczyk - March 15, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 15 марта 2024
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 1 грош 1534 "Торунь" на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Польша 1 грош 1534 "Торунь" на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 1 грош 1534 "Торунь" на аукционе WDA - MiM - March 1, 2024
Польша 1 грош 1534 "Торунь" на аукционе WDA - MiM - March 1, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 1 марта 2024
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 1 грош 1534 "Торунь" на аукционе WDA - MiM - March 1, 2024
Польша 1 грош 1534 "Торунь" на аукционе WDA - MiM - March 1, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 1 марта 2024
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 1 грош 1534 "Торунь" на аукционе WDA - MiM - March 1, 2024
Польша 1 грош 1534 "Торунь" на аукционе WDA - MiM - March 1, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 1 марта 2024
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 1 грош 1534 "Торунь" на аукционе COINSNET - February 24, 2024
Польша 1 грош 1534 "Торунь" на аукционе COINSNET - February 24, 2024
Продавец COINSNET
Дата 24 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 1 грош 1534 "Торунь" на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Польша 1 грош 1534 "Торунь" на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Продавец Stary Sklep
Дата 11 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 1 грош 1534 "Торунь" на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Польша 1 грош 1534 "Торунь" на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Продавец Stary Sklep
Дата 11 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 1 грош 1534 "Торунь" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Польша 1 грош 1534 "Торунь" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 1 грош 1534 "Торунь" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Польша 1 грош 1534 "Торунь" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 1 грош 1534 "Торунь" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Польша 1 грош 1534 "Торунь" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 1 грош 1534 "Торунь" на аукционе Niemczyk - December 8, 2023
Польша 1 грош 1534 "Торунь" на аукционе Niemczyk - December 8, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 8 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WCN
Дата 30 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 1 грош 1534 "Торунь" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Польши Каталог монет Сигизмунда I Старого Монеты Польши 1534 года Все польские монеты польские серебряные монеты польские монеты номиналом 1 грош Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Istra Numizmatika d.o.o.
Аукцион 24 авг. 2024
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 1 сент. 2024
Top lot
Top lot
Numismatik Zöttl
Аукцион 4 авг. 2024
Категория
Год
Поиск