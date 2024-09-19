Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Польша Период: 1506-2020 1506-2020

1 грош 1533 года "Торунь" (Польша, Сигизмунд I Старый)

Аверс монеты - 1 грош 1533 года "Торунь" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд I Старый Реверс монеты - 1 грош 1533 года "Торунь" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд I Старый

Фотография: Poznański Dom Aukcyjny

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 2,06 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Сигизмунд I Старый
  • Номинал 1 грош
  • Год 1533
  • Правитель Сигизмунд I Старый (Король польский)
  • Монетный двор Торунь
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (203)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1 грош 1533 года "Торунь". Это серебряная монета периода Сигизмунда I Старого отчеканена на торуньском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 180 проданному на аукционе WÓJCICKI - Polski Dom Aukcyjny за 2100 PLN. Торги состоялись 9 марта 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • AB Philea & Myntkompaniet (2)
  • Bid & Grow Auctions (1)
  • Cieszyńskie CN (1)
  • COINSNET (22)
  • DESA (2)
  • Dom Aukcyjny Art Magnat (6)
  • GGN (3)
  • Golden Lion (1)
  • Heritage (2)
  • Istra Numizmatika d.o.o. (1)
  • Künker (1)
  • MARCINIAK (30)
  • Naumann (1)
  • Niemczyk (18)
  • Numedux (7)
  • Numimarket (5)
  • Numis Poland (2)
  • Numisbalt (4)
  • Numismatica Luciani (2)
  • PDA & PGN (2)
  • Pesek Auctions (1)
  • Poznański Dom Aukcyjny (1)
  • Rzeszowski DA (13)
  • Solidus Numismatik (1)
  • Stare Monety (3)
  • Stary Sklep (6)
  • Tempus (3)
  • VL Nummus (5)
  • WCN (39)
  • WDA - MiM (6)
  • Wójcicki (11)
  • Wu-eL (1)
Продавец WCN
Дата 4 июля 2024
Сохранность VF
Цена
58 $
Цена в валюте аукциона 230 PLN
Польша 1 грош 1533 "Торунь" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - June 28, 2024
Польша 1 грош 1533 "Торунь" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - June 28, 2024
Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 28 июня 2024
Сохранность XF
Цена
70 $
Цена в валюте аукциона 280 PLN
Польша 1 грош 1533 "Торунь" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша 1 грош 1533 "Торунь" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 1 грош 1533 "Торунь" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - May 24, 2024
Польша 1 грош 1533 "Торунь" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - May 24, 2024
Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 24 мая 2024
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 1 грош 1533 "Торунь" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - May 24, 2024
Польша 1 грош 1533 "Торунь" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - May 24, 2024
Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 24 мая 2024
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 1 грош 1533 "Торунь" на аукционе Bid & Grow Auctions - May 18, 2024
Польша 1 грош 1533 "Торунь" на аукционе Bid & Grow Auctions - May 18, 2024
Продавец Bid & Grow Auctions
Дата 18 мая 2024
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 1 грош 1533 "Торунь" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - April 26, 2024
Польша 1 грош 1533 "Торунь" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - April 26, 2024
Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 26 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 1 грош 1533 "Торунь" на аукционе WDA - MiM - April 26, 2024
Польша 1 грош 1533 "Торунь" на аукционе WDA - MiM - April 26, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 26 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 1 грош 1533 "Торунь" на аукционе Solidus Numismatik - April 23, 2024
Продавец Solidus Numismatik
Дата 23 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
Польша 1 грош 1533 "Торунь" на аукционе Rzeszowski DA - April 22, 2024
Польша 1 грош 1533 "Торунь" на аукционе Rzeszowski DA - April 22, 2024
Продавец Rzeszowski DA
Дата 22 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 1 грош 1533 "Торунь" на аукционе Pesek Auctions - March 27, 2024
Польша 1 грош 1533 "Торунь" на аукционе Pesek Auctions - March 27, 2024
Продавец Pesek Auctions
Дата 27 марта 2024
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 1 грош 1533 "Торунь" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - March 22, 2024
Польша 1 грош 1533 "Торунь" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - March 22, 2024
Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 22 марта 2024
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 1 грош 1533 "Торунь" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - March 22, 2024
Польша 1 грош 1533 "Торунь" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - March 22, 2024
Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 22 марта 2024
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 1 грош 1533 "Торунь" на аукционе Stare Monety - March 15, 2024
Польша 1 грош 1533 "Торунь" на аукционе Stare Monety - March 15, 2024
Продавец Stare Monety
Дата 15 марта 2024
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WCN
Дата 14 марта 2024
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 1 грош 1533 "Торунь" на аукционе Istra Numizmatika d.o.o. - March 10, 2024
Польша 1 грош 1533 "Торунь" на аукционе Istra Numizmatika d.o.o. - March 10, 2024
Продавец Istra Numizmatika d.o.o.
Дата 10 марта 2024
Сохранность VF
Цена
Польша 1 грош 1533 "Торунь" на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Польша 1 грош 1533 "Торунь" на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 1 грош 1533 "Торунь" на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Польша 1 грош 1533 "Торунь" на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 1 грош 1533 "Торунь" на аукционе WDA - MiM - March 1, 2024
Польша 1 грош 1533 "Торунь" на аукционе WDA - MiM - March 1, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 1 марта 2024
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 1 грош 1533 "Торунь" на аукционе COINSNET - February 24, 2024
Польша 1 грош 1533 "Торунь" на аукционе COINSNET - February 24, 2024
Продавец COINSNET
Дата 24 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WCN
Дата 15 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 1 грош 1533 "Торунь" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Польши Каталог монет Сигизмунда I Старого Монеты Польши 1533 года Все польские монеты польские серебряные монеты польские монеты номиналом 1 грош Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Aureo & Calicó, S.L.
Аукцион 19 сент. 2024
Top lot
Top lot
Numismatik Zöttl
Аукцион 4 авг. 2024
Top lot
Top lot
Antivm Numismatica di Valerio Angiolillo
Аукцион 24 авг. 2024
Категория
Год
Поиск