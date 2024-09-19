Польша Период: 1506-2020 1506-2020
1 грош 1533 года "Торунь" (Польша, Сигизмунд I Старый)
Фотография: Poznański Dom Aukcyjny
Техническая информация
- Металл Серебро
- Вес 2,06 гр
- Диаметр 23 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Сигизмунд I Старый
- Номинал 1 грош
- Год 1533
- Правитель Сигизмунд I Старый (Король польский)
- Монетный двор Торунь
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (203)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1 грош 1533 года "Торунь". Это серебряная монета периода Сигизмунда I Старого отчеканена на торуньском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 180 проданному на аукционе WÓJCICKI - Polski Dom Aukcyjny за 2100 PLN. Торги состоялись 9 марта 2024.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 28 июня 2024
Сохранность XF
Цена
70 $
Цена в валюте аукциона 280 PLN
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 24 мая 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 24 мая 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Bid & Grow Auctions
Дата 18 мая 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 26 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 26 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 22 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Pesek Auctions
Дата 27 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 22 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 22 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец Stare Monety
Дата 15 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность AU
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 1 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец COINSNET
Дата 24 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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