Польша Период: 1506-2020 1506-2020
1 грош 1532 года "Торунь" (Польша, Сигизмунд I Старый)
Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY
Техническая информация
- Металл Серебро
- Вес 2,06 гр
- Диаметр 23 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Сигизмунд I Старый
- Номинал 1 грош
- Год 1532
- Правитель Сигизмунд I Старый (Король польский)
- Монетный двор Торунь
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (232)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1 грош 1532 года "Торунь". Это серебряная монета периода Сигизмунда I Старого отчеканена на торуньском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 179 проданному на аукционе WÓJCICKI - Polski Dom Aukcyjny за 3000 PLN. Торги состоялись 9 марта 2024.
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность XF
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность VF
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Дата 13 июня 2024
Сохранность AU58 NGC
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Дата 3 июня 2024
Сохранность AU DETAILS NGC
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Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность UNC
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Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность VF
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Продавец Provenance Auctions
Дата 6 мая 2024
Сохранность XF
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Дата 6 мая 2024
Сохранность XF
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Дата 26 апреля 2024
Сохранность VF
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Продавец WDA - MiM
Дата 26 апреля 2024
Сохранность XF
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 22 апреля 2024
Сохранность MS64 NGC
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 22 апреля 2024
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Дата 12 апреля 2024
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Продавец Niemczyk
Дата 15 марта 2024
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