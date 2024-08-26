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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

1 грош 1532 года "Торунь" (Польша, Сигизмунд I Старый)

Аверс монеты - 1 грош 1532 года "Торунь" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд I Старый Реверс монеты - 1 грош 1532 года "Торунь" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд I Старый

Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 2,06 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Сигизмунд I Старый
  • Номинал 1 грош
  • Год 1532
  • Правитель Сигизмунд I Старый (Король польский)
  • Монетный двор Торунь
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (232)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1 грош 1532 года "Торунь". Это серебряная монета периода Сигизмунда I Старого отчеканена на торуньском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 179 проданному на аукционе WÓJCICKI - Polski Dom Aukcyjny за 3000 PLN. Торги состоялись 9 марта 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша 1 грош 1532 "Торунь" на аукционе Niemczyk - June 21, 2024
Польша 1 грош 1532 "Торунь" на аукционе Niemczyk - June 21, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 21 июня 2024
Сохранность XF
Цена
41 $
Цена в валюте аукциона 165 PLN
Польша 1 грош 1532 "Торунь" на аукционе KM NUMIS - June 12, 2024
Польша 1 грош 1532 "Торунь" на аукционе KM NUMIS - June 12, 2024
Продавец KM NUMIS
Дата 12 июня 2024
Сохранность XF
Цена
30 $
Цена в валюте аукциона 700 CZK
Польша 1 грош 1532 "Торунь" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша 1 грош 1532 "Торунь" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша 1 грош 1532 "Торунь" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша 1 грош 1532 "Торунь" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1532 "Торунь" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша 1 грош 1532 "Торунь" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Польша 1 грош 1532 "Торунь" на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Польша 1 грош 1532 "Торунь" на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 3 июня 2024
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Продавец WCN
Дата 18 мая 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша 1 грош 1532 "Торунь" на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Польша 1 грош 1532 "Торунь" на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 1 грош 1532 "Торунь" на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Польша 1 грош 1532 "Торунь" на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность VF
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Польша 1 грош 1532 "Торунь" на аукционе Provenance Auctions - May 6, 2024
Польша 1 грош 1532 "Торунь" на аукционе Provenance Auctions - May 6, 2024
Продавец Provenance Auctions
Дата 6 мая 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша 1 грош 1532 "Торунь" на аукционе Provenance Auctions - May 6, 2024
Польша 1 грош 1532 "Торунь" на аукционе Provenance Auctions - May 6, 2024
Продавец Provenance Auctions
Дата 6 мая 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша 1 грош 1532 "Торунь" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - April 26, 2024
Польша 1 грош 1532 "Торунь" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - April 26, 2024
Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 26 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1532 "Торунь" на аукционе WDA - MiM - April 26, 2024
Польша 1 грош 1532 "Торунь" на аукционе WDA - MiM - April 26, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 26 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша 1 грош 1532 "Торунь" на аукционе Rzeszowski DA - April 22, 2024
Польша 1 грош 1532 "Торунь" на аукционе Rzeszowski DA - April 22, 2024
Продавец Rzeszowski DA
Дата 22 апреля 2024
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Польша 1 грош 1532 "Торунь" на аукционе Rzeszowski DA - April 22, 2024
Польша 1 грош 1532 "Торунь" на аукционе Rzeszowski DA - April 22, 2024
Продавец Rzeszowski DA
Дата 22 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша 1 грош 1532 "Торунь" на аукционе Numedux - April 12, 2024
Польша 1 грош 1532 "Торунь" на аукционе Numedux - April 12, 2024
Продавец Numedux
Дата 12 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
******
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Польша 1 грош 1532 "Торунь" на аукционе Pesek Auctions - March 27, 2024
Польша 1 грош 1532 "Торунь" на аукционе Pesek Auctions - March 27, 2024
Продавец Pesek Auctions
Дата 27 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1532 "Торунь" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - March 22, 2024
Польша 1 грош 1532 "Торунь" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - March 22, 2024
Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 22 марта 2024
Сохранность VF
Цена
******
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Польша 1 грош 1532 "Торунь" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - March 22, 2024
Польша 1 грош 1532 "Торунь" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - March 22, 2024
Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 22 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша 1 грош 1532 "Торунь" на аукционе Niemczyk - March 15, 2024
Польша 1 грош 1532 "Торунь" на аукционе Niemczyk - March 15, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 15 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1532 "Торунь" на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Польша 1 грош 1532 "Торунь" на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Где продать?

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