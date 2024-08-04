Польша Период: 1506-2020 1506-2020
1 грош 1530 года "Торунь" (Польша, Сигизмунд I Старый)
Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY
Техническая информация
- Металл Серебро
- Вес 2,06 гр
- Диаметр 23 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Сигизмунд I Старый
- Номинал 1 грош
- Год 1530
- Правитель Сигизмунд I Старый (Король польский)
- Монетный двор Торунь
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (259)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1 грош 1530 года "Торунь". Это серебряная монета периода Сигизмунда I Старого отчеканена на торуньском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1063 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 2500 PLN. Торги состоялись 4 февраля 2022.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 28 июня 2024
Сохранность XF
Цена
50 $
Цена в валюте аукциона 200 PLN
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность F
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 24 мая 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 22 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 22 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Savoca Numismatik
Дата 16 марта 2024
Сохранность VF
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Продавец COINSNET
Дата 24 февраля 2024
Сохранность XF
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Продавец COINSNET
Дата 24 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 17 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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