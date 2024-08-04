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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

1 грош 1530 года "Торунь" (Польша, Сигизмунд I Старый)

Аверс монеты - 1 грош 1530 года "Торунь" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд I Старый Реверс монеты - 1 грош 1530 года "Торунь" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд I Старый

Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 2,06 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Сигизмунд I Старый
  • Номинал 1 грош
  • Год 1530
  • Правитель Сигизмунд I Старый (Король польский)
  • Монетный двор Торунь
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (259)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1 грош 1530 года "Торунь". Это серебряная монета периода Сигизмунда I Старого отчеканена на торуньском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1063 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 2500 PLN. Торги состоялись 4 февраля 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша 1 грош 1530 "Торунь" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - June 28, 2024
Польша 1 грош 1530 "Торунь" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - June 28, 2024
Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 28 июня 2024
Сохранность XF
Цена
50 $
Цена в валюте аукциона 200 PLN
Польша 1 грош 1530 "Торунь" на аукционе Niemczyk - June 21, 2024
Польша 1 грош 1530 "Торунь" на аукционе Niemczyk - June 21, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 21 июня 2024
Сохранность XF
Цена
74 $
Цена в валюте аукциона 300 PLN
Польша 1 грош 1530 "Торунь" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша 1 грош 1530 "Торунь" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1530 "Торунь" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша 1 грош 1530 "Торунь" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1530 "Торунь" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша 1 грош 1530 "Торунь" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность F
Цена
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Польша 1 грош 1530 "Торунь" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша 1 грош 1530 "Торунь" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша 1 грош 1530 "Торунь" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - May 24, 2024
Польша 1 грош 1530 "Торунь" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - May 24, 2024
Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 24 мая 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 18 мая 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 18 мая 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 2 мая 2024
Сохранность VF
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Польша 1 грош 1530 "Торунь" на аукционе Rzeszowski DA - April 22, 2024
Польша 1 грош 1530 "Торунь" на аукционе Rzeszowski DA - April 22, 2024
Продавец Rzeszowski DA
Дата 22 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 18 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 18 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1530 "Торунь" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - March 22, 2024
Польша 1 грош 1530 "Торунь" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - March 22, 2024
Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 22 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша 1 грош 1530 "Торунь" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - March 22, 2024
Польша 1 грош 1530 "Торунь" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - March 22, 2024
Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 22 марта 2024
Сохранность XF
Цена
Польша 1 грош 1530 "Торунь" на аукционе Savoca Numismatik - March 16, 2024
Продавец Savoca Numismatik
Дата 16 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1530 "Торунь" на аукционе COINSNET - February 24, 2024
Польша 1 грош 1530 "Торунь" на аукционе COINSNET - February 24, 2024
Продавец COINSNET
Дата 24 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша 1 грош 1530 "Торунь" на аукционе COINSNET - February 24, 2024
Польша 1 грош 1530 "Торунь" на аукционе COINSNET - February 24, 2024
Продавец COINSNET
Дата 24 февраля 2024
Сохранность XF
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Продавец WCN
Дата 22 февраля 2024
Сохранность XF
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Польша 1 грош 1530 "Торунь" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - February 17, 2024
Польша 1 грош 1530 "Торунь" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - February 17, 2024
Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 17 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша 1 грош 1530 "Торунь" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - February 17, 2024
Польша 1 грош 1530 "Торунь" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - February 17, 2024
Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 17 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

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