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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

1 грош 1529 года "Торунь" (Польша, Сигизмунд I Старый)

Аверс монеты - 1 грош 1529 года "Торунь" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд I Старый Реверс монеты - 1 грош 1529 года "Торунь" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд I Старый

Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 2,06 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Сигизмунд I Старый
  • Номинал 1 грош
  • Год 1529
  • Правитель Сигизмунд I Старый (Король польский)
  • Монетный двор Торунь
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (145)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1 грош 1529 года "Торунь". Это серебряная монета периода Сигизмунда I Старого отчеканена на торуньском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 106 проданному на аукционе WDA - MiM за 1300 PLN. Торги состоялись 29 декабря 2018.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша 1 грош 1529 "Торунь" на аукционе NUMIS Klitończyk - July 4, 2024
Польша 1 грош 1529 "Торунь" на аукционе NUMIS Klitończyk - July 4, 2024
Продавец NUMIS Klitończyk
Дата 4 июля 2024
Сохранность VF
Цена
24 $
Цена в валюте аукциона 95 PLN
Польша 1 грош 1529 "Торунь" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - June 28, 2024
Польша 1 грош 1529 "Торунь" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - June 28, 2024
Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 28 июня 2024
Сохранность XF
Цена
32 $
Цена в валюте аукциона 130 PLN
Польша 1 грош 1529 "Торунь" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - May 24, 2024
Польша 1 грош 1529 "Торунь" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - May 24, 2024
Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 24 мая 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша 1 грош 1529 "Торунь" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - May 24, 2024
Польша 1 грош 1529 "Торунь" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - May 24, 2024
Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 24 мая 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1529 "Торунь" на аукционе WDA - MiM - April 26, 2024
Польша 1 грош 1529 "Торунь" на аукционе WDA - MiM - April 26, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 26 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша 1 грош 1529 "Торунь" на аукционе WDA - MiM - April 26, 2024
Польша 1 грош 1529 "Торунь" на аукционе WDA - MiM - April 26, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 26 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша 1 грош 1529 "Торунь" на аукционе Rzeszowski DA - April 22, 2024
Польша 1 грош 1529 "Торунь" на аукционе Rzeszowski DA - April 22, 2024
Продавец Rzeszowski DA
Дата 22 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша 1 грош 1529 "Торунь" на аукционе Rzeszowski DA - April 22, 2024
Польша 1 грош 1529 "Торунь" на аукционе Rzeszowski DA - April 22, 2024
Продавец Rzeszowski DA
Дата 22 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1529 "Торунь" на аукционе Pesek Auctions - March 27, 2024
Польша 1 грош 1529 "Торунь" на аукционе Pesek Auctions - March 27, 2024
Продавец Pesek Auctions
Дата 27 марта 2024
Сохранность VF
Цена
Польша 1 грош 1529 "Торунь" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - March 22, 2024
Польша 1 грош 1529 "Торунь" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - March 22, 2024
Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 22 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 21 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1529 "Торунь" на аукционе Niemczyk - March 15, 2024
Польша 1 грош 1529 "Торунь" на аукционе Niemczyk - March 15, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 15 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1529 "Торунь" на аукционе Niemczyk - March 15, 2024
Польша 1 грош 1529 "Торунь" на аукционе Niemczyk - March 15, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 15 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1529 "Торунь" на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Польша 1 грош 1529 "Торунь" на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1529 "Торунь" на аукционе COINSNET - February 24, 2024
Польша 1 грош 1529 "Торунь" на аукционе COINSNET - February 24, 2024
Продавец COINSNET
Дата 24 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша 1 грош 1529 "Торунь" на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Польша 1 грош 1529 "Торунь" на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Продавец Stary Sklep
Дата 11 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша 1 грош 1529 "Торунь" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Польша 1 грош 1529 "Торунь" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1529 "Торунь" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Польша 1 грош 1529 "Торунь" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1529 "Торунь" на аукционе Rzeszowski DA - January 18, 2024
Польша 1 грош 1529 "Торунь" на аукционе Rzeszowski DA - January 18, 2024
Продавец Rzeszowski DA
Дата 18 января 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша 1 грош 1529 "Торунь" на аукционе Numisbalt - December 10, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 10 декабря 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Продавец WCN
Дата 30 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

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