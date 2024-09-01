Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Польша Период: 1506-2020 1506-2020

1 грош 1540 года "Эльблонг" (Польша, Сигизмунд I Старый)

Аверс монеты - 1 грош 1540 года "Эльблонг" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд I Старый Реверс монеты - 1 грош 1540 года "Эльблонг" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд I Старый

Фотография: WÓJCICKI - Polski Dom Aukcyjny

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 2,06 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Сигизмунд I Старый
  • Номинал 1 грош
  • Год 1540
  • Правитель Сигизмунд I Старый (Король польский)
  • Монетный двор Эльблонг
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (157)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1 грош 1540 года "Эльблонг". Это серебряная монета периода Сигизмунда I Старого отчеканена на эльблонгском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 97 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 7500 PLN. Торги состоялись 19 ноября 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Cieszyńskie CN (3)
  • COINSNET (5)
  • Frühwald (3)
  • GGN (3)
  • Gorny & Mosch (2)
  • Künker (3)
  • MARCINIAK (17)
  • Niemczyk (21)
  • Numedux (4)
  • Numimarket (4)
  • PDA & PGN (2)
  • Polskie Towarzystwo Numizmatyczne (1)
  • Poznański Dom Aukcyjny (1)
  • Rauch (2)
  • Russiancoin (1)
  • Rzeszowski DA (16)
  • Savoca Numismatik (1)
  • Stare Monety (1)
  • Stary Sklep (5)
  • Teutoburger (1)
  • WAG (4)
  • WCN (45)
  • WDA - MiM (3)
  • Wójcicki (9)
Продавец WCN
Дата 25 июля 2024
Сохранность VF
Цена
55 $
Цена в валюте аукциона 220 PLN
Польша 1 грош 1540 "Эльблонг" на аукционе Niemczyk - June 21, 2024
Польша 1 грош 1540 "Эльблонг" на аукционе Niemczyk - June 21, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 21 июня 2024
Сохранность XF
Цена
64 $
Цена в валюте аукциона 260 PLN
Польша 1 грош 1540 "Эльблонг" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша 1 грош 1540 "Эльблонг" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 1 грош 1540 "Эльблонг" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша 1 грош 1540 "Эльблонг" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WCN
Дата 2 мая 2024
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 1 грош 1540 "Эльблонг" на аукционе Rzeszowski DA - April 22, 2024
Польша 1 грош 1540 "Эльблонг" на аукционе Rzeszowski DA - April 22, 2024
Продавец Rzeszowski DA
Дата 22 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 1 грош 1540 "Эльблонг" на аукционе Frühwald - April 13, 2024
Продавец Frühwald
Дата 13 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 1 грош 1540 "Эльблонг" на аукционе Rauch - April 7, 2024
Продавец Rauch
Дата 7 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 1 грош 1540 "Эльблонг" на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Польша 1 грош 1540 "Эльблонг" на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 1 грош 1540 "Эльблонг" на аукционе COINSNET - February 24, 2024
Польша 1 грош 1540 "Эльблонг" на аукционе COINSNET - February 24, 2024
Продавец COINSNET
Дата 24 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 1 грош 1540 "Эльблонг" на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Польша 1 грош 1540 "Эльблонг" на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Продавец Stary Sklep
Дата 11 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 1 грош 1540 "Эльблонг" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Польша 1 грош 1540 "Эльблонг" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WCN
Дата 30 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WCN
Дата 16 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WCN
Дата 2 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 1 грош 1540 "Эльблонг" на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Польша 1 грош 1540 "Эльблонг" на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Продавец Stary Sklep
Дата 15 октября 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 1 грош 1540 "Эльблонг" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Польша 1 грош 1540 "Эльблонг" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 1 грош 1540 "Эльблонг" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Польша 1 грош 1540 "Эльблонг" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 1 грош 1540 "Эльблонг" на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Польша 1 грош 1540 "Эльблонг" на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 1 грош 1540 "Эльблонг" на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Польша 1 грош 1540 "Эльблонг" на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 1 грош 1540 "Эльблонг" на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Польша 1 грош 1540 "Эльблонг" на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 1 грош 1540 "Эльблонг" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Польши Каталог монет Сигизмунда I Старого Монеты Польши 1540 года Все польские монеты польские серебряные монеты польские монеты номиналом 1 грош Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 1 сент. 2024
Top lot
Top lot
ibercoin
Аукцион 26 сент. 2024
Top lot
Top lot
Aureo & Calicó, S.L.
Аукцион 19 сент. 2024
Категория
Год
Поиск