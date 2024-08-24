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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

1 грош 1538 года "Эльблонг" (Польша, Сигизмунд I Старый)

Аверс монеты - 1 грош 1538 года "Эльблонг" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд I Старый Реверс монеты - 1 грош 1538 года "Эльблонг" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд I Старый

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 2,06 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Сигизмунд I Старый
  • Номинал 1 грош
  • Год 1538
  • Правитель Сигизмунд I Старый (Король польский)
  • Монетный двор Эльблонг
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (25)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1 грош 1538 года "Эльблонг". Это серебряная монета периода Сигизмунда I Старого отчеканена на эльблонгском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 38 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 11000 PLN. Торги состоялись 23 мая 2014.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша 1 грош 1538 "Эльблонг" на аукционе Wu-eL - October 18, 2023
Польша 1 грош 1538 "Эльблонг" на аукционе Wu-eL - October 18, 2023
Продавец Wu-eL
Дата 18 октября 2023
Сохранность VF
Цена
837 $
Цена в валюте аукциона 3500 PLN
Польша 1 грош 1538 "Эльблонг" на аукционе Sonntag - November 29, 2022
Продавец Sonntag
Дата 29 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
827 $
Цена в валюте аукциона 800 EUR
Польша 1 грош 1538 "Эльблонг" на аукционе Rzeszowski DA - November 13, 2022
Польша 1 грош 1538 "Эльблонг" на аукционе Rzeszowski DA - November 13, 2022
Продавец Rzeszowski DA
Дата 13 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша 1 грош 1538 "Эльблонг" на аукционе Numimarket - November 8, 2022
Польша 1 грош 1538 "Эльблонг" на аукционе Numimarket - November 8, 2022
Продавец Numimarket
Дата 8 ноября 2022
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Польша 1 грош 1538 "Эльблонг" на аукционе WDA - MiM - May 28, 2022
Польша 1 грош 1538 "Эльблонг" на аукционе WDA - MiM - May 28, 2022
Продавец WDA - MiM
Дата 28 мая 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1538 "Эльблонг" на аукционе MARCINIAK - October 7, 2021
Польша 1 грош 1538 "Эльблонг" на аукционе MARCINIAK - October 7, 2021
Продавец MARCINIAK
Дата 7 октября 2021
Сохранность XF
Цена
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Польша 1 грош 1538 "Эльблонг" на аукционе Numimarket - November 30, 2020
Польша 1 грош 1538 "Эльблонг" на аукционе Numimarket - November 30, 2020
Продавец Numimarket
Дата 30 ноября 2020
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Польша 1 грош 1538 "Эльблонг" на аукционе WDA - MiM - October 24, 2020
Польша 1 грош 1538 "Эльблонг" на аукционе WDA - MiM - October 24, 2020
Продавец WDA - MiM
Дата 24 октября 2020
Сохранность VF
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Польша 1 грош 1538 "Эльблонг" на аукционе WDA - MiM - December 28, 2019
Польша 1 грош 1538 "Эльблонг" на аукционе WDA - MiM - December 28, 2019
Продавец WDA - MiM
Дата 28 декабря 2019
Сохранность XF45 NGC
Цена
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Польша 1 грош 1538 "Эльблонг" на аукционе MARCINIAK - October 11, 2019
Польша 1 грош 1538 "Эльблонг" на аукционе MARCINIAK - October 11, 2019
Продавец MARCINIAK
Дата 11 октября 2019
Сохранность AU58 NGC
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Польша 1 грош 1538 "Эльблонг" на аукционе MARCINIAK - May 29, 2019
Польша 1 грош 1538 "Эльблонг" на аукционе MARCINIAK - May 29, 2019
Продавец MARCINIAK
Дата 29 мая 2019
Сохранность VF
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Продавец WCN
Дата 17 ноября 2018
Сохранность VF
Цена
Польша 1 грош 1538 "Эльблонг" на аукционе MARCINIAK - October 10, 2018
Польша 1 грош 1538 "Эльблонг" на аукционе MARCINIAK - October 10, 2018
Продавец MARCINIAK
Дата 10 октября 2018
Сохранность XF
Цена
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Польша 1 грош 1538 "Эльблонг" на аукционе WDA - MiM - September 29, 2018
Польша 1 грош 1538 "Эльблонг" на аукционе WDA - MiM - September 29, 2018
Продавец WDA - MiM
Дата 29 сентября 2018
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Продавец WCN
Дата 21 апреля 2018
Сохранность VF
Цена
Продавец WCN
Дата 25 ноября 2017
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1538 "Эльблонг" на аукционе Niemczyk - October 20, 2017
Польша 1 грош 1538 "Эльблонг" на аукционе Niemczyk - October 20, 2017
Продавец Niemczyk
Дата 20 октября 2017
Сохранность UNC
Цена
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Польша 1 грош 1538 "Эльблонг" на аукционе MARCINIAK - September 2, 2017
Польша 1 грош 1538 "Эльблонг" на аукционе MARCINIAK - September 2, 2017
Продавец MARCINIAK
Дата 2 сентября 2017
Сохранность AU58 PCGS
Цена
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Продавец WCN
Дата 13 мая 2017
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1538 "Эльблонг" на аукционе Niemczyk - October 24, 2014
Польша 1 грош 1538 "Эльблонг" на аукционе Niemczyk - October 24, 2014
Продавец Niemczyk
Дата 24 октября 2014
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1538 "Эльблонг" на аукционе Niemczyk - May 23, 2014
Польша 1 грош 1538 "Эльблонг" на аукционе Niemczyk - May 23, 2014
Продавец Niemczyk
Дата 23 мая 2014
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 грош 1538 "Эльблонг" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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