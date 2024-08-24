Польша Период: 1506-2020 1506-2020
1 грош 1538 года "Эльблонг" (Польша, Сигизмунд I Старый)
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Серебро
- Вес 2,06 гр
- Диаметр 23 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Сигизмунд I Старый
- Номинал 1 грош
- Год 1538
- Правитель Сигизмунд I Старый (Король польский)
- Монетный двор Эльблонг
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (25)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1 грош 1538 года "Эльблонг". Это серебряная монета периода Сигизмунда I Старого отчеканена на эльблонгском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 38 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 11000 PLN. Торги состоялись 23 мая 2014.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 13 ноября 2022
Сохранность XF
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Продавец Numimarket
Дата 8 ноября 2022
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 28 мая 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 7 октября 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 30 ноября 2020
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 24 октября 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 28 декабря 2019
Сохранность XF45 NGC
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 11 октября 2019
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 29 мая 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 10 октября 2018
Сохранность XF
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 29 сентября 2018
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 20 октября 2017
Сохранность UNC
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Продавец MARCINIAK
Дата 2 сентября 2017
Сохранность AU58 PCGS
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 24 октября 2014
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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