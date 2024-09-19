Польша Период: 1506-2020 1506-2020
1 грош 1534 года "Эльблонг" (Польша, Сигизмунд I Старый)
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Серебро
- Вес 2,06 гр
- Диаметр 23 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Сигизмунд I Старый
- Номинал 1 грош
- Год 1534
- Правитель Сигизмунд I Старый (Король польский)
- Монетный двор Эльблонг
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (129)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1 грош 1534 года "Эльблонг". Это серебряная монета периода Сигизмунда I Старого отчеканена на эльблонгском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 52 проданному на аукционе Stary Sklep за 1650 PLN. Торги состоялись 12 октября 2019.
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Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность VF
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Продавец WDA - MiM
Дата 26 апреля 2024
Сохранность XF
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Дата 22 апреля 2024
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Дата 24 февраля 2024
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Дата 11 февраля 2024
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Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность XF
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Дата 8 февраля 2024
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Дата 13 октября 2023
Сохранность XF
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Продавец COINSNET
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Дата 23 июня 2023
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Дата 23 июня 2023
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