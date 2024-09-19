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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

1 грош 1533 года "Эльблонг" (Польша, Сигизмунд I Старый)

Аверс монеты - 1 грош 1533 года "Эльблонг" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд I Старый Реверс монеты - 1 грош 1533 года "Эльблонг" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд I Старый

Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 2,06 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Сигизмунд I Старый
  • Номинал 1 грош
  • Год 1533
  • Правитель Сигизмунд I Старый (Король польский)
  • Монетный двор Эльблонг
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (84)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1 грош 1533 года "Эльблонг". Это серебряная монета периода Сигизмунда I Старого отчеканена на эльблонгском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 4374 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 230 EUR. Торги состоялись 9 октября 2007.

Сохранность
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Польша 1 грош 1533 "Эльблонг" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша 1 грош 1533 "Эльблонг" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность XF
Цена
212 $
Цена в валюте аукциона 850 PLN
Продавец WCN
Дата 9 мая 2024
Сохранность XF
Цена
90 $
Цена в валюте аукциона 360 PLN
Польша 1 грош 1533 "Эльблонг" на аукционе Rzeszowski DA - April 22, 2024
Польша 1 грош 1533 "Эльблонг" на аукционе Rzeszowski DA - April 22, 2024
Продавец Rzeszowski DA
Дата 22 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша 1 грош 1533 "Эльблонг" на аукционе Rzeszowski DA - April 22, 2024
Польша 1 грош 1533 "Эльблонг" на аукционе Rzeszowski DA - April 22, 2024
Продавец Rzeszowski DA
Дата 22 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша 1 грош 1533 "Эльблонг" на аукционе COINSNET - February 24, 2024
Польша 1 грош 1533 "Эльблонг" на аукционе COINSNET - February 24, 2024
Продавец COINSNET
Дата 24 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша 1 грош 1533 "Эльблонг" на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Польша 1 грош 1533 "Эльблонг" на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Продавец Stary Sklep
Дата 11 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1533 "Эльблонг" на аукционе COINSNET - December 2, 2023
Польша 1 грош 1533 "Эльблонг" на аукционе COINSNET - December 2, 2023
Продавец COINSNET
Дата 2 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша 1 грош 1533 "Эльблонг" на аукционе Universum Coins GmbH - October 26, 2023
Продавец Universum Coins GmbH
Дата 26 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1533 "Эльблонг" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Польша 1 грош 1533 "Эльблонг" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша 1 грош 1533 "Эльблонг" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Польша 1 грош 1533 "Эльблонг" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1533 "Эльблонг" на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Польша 1 грош 1533 "Эльблонг" на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 7 сентября 2023
Сохранность VF
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Польша 1 грош 1533 "Эльблонг" на аукционе COINSNET - September 3, 2023
Польша 1 грош 1533 "Эльблонг" на аукционе COINSNET - September 3, 2023
Продавец COINSNET
Дата 3 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша 1 грош 1533 "Эльблонг" на аукционе COINSNET - September 3, 2023
Польша 1 грош 1533 "Эльблонг" на аукционе COINSNET - September 3, 2023
Продавец COINSNET
Дата 3 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша 1 грош 1533 "Эльблонг" на аукционе WAG - June 4, 2023
Продавец WAG
Дата 4 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша 1 грош 1533 "Эльблонг" на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Польша 1 грош 1533 "Эльблонг" на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 1 июня 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1533 "Эльблонг" на аукционе Numis Poland - May 7, 2023
Польша 1 грош 1533 "Эльблонг" на аукционе Numis Poland - May 7, 2023
Продавец Numis Poland
Дата 7 мая 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1533 "Эльблонг" на аукционе Numimarket - April 18, 2023
Польша 1 грош 1533 "Эльблонг" на аукционе Numimarket - April 18, 2023
Продавец Numimarket
Дата 18 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1533 "Эльблонг" на аукционе COINSNET - April 2, 2023
Польша 1 грош 1533 "Эльблонг" на аукционе COINSNET - April 2, 2023
Продавец COINSNET
Дата 2 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша 1 грош 1533 "Эльблонг" на аукционе Niemczyk - March 17, 2023
Польша 1 грош 1533 "Эльблонг" на аукционе Niemczyk - March 17, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 17 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 9 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
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