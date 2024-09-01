Польша Период: 1506-2020 1506-2020
1 грош 1537 года "Гданьск" (Польша, Сигизмунд I Старый)
Фотография: Poznański Dom Aukcyjny
Техническая информация
- Металл Серебро
- Вес 2,06 гр
- Диаметр 22 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Сигизмунд I Старый
- Номинал 1 грош
- Год 1537
- Правитель Сигизмунд I Старый (Король польский)
- Монетный двор Гданьск
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (11)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1 грош 1537 года "Гданьск". Это серебряная монета периода Сигизмунда I Старого отчеканена на Гданьском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 255 проданному на аукционе Poznański Dom Aukcyjny за 3300 PLN. Торги состоялись 5 декабря 2020.
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Продавец COINSNET
Дата 27 марта 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 5 декабря 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 19 октября 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец Janas
Дата 28 сентября 2019
Сохранность XF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 10 октября 2018
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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