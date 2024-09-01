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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

1 грош 1537 года "Гданьск" (Польша, Сигизмунд I Старый)

Аверс монеты - 1 грош 1537 года "Гданьск" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд I Старый Реверс монеты - 1 грош 1537 года "Гданьск" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд I Старый

Фотография: Poznański Dom Aukcyjny

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 2,06 гр
  • Диаметр 22 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Сигизмунд I Старый
  • Номинал 1 грош
  • Год 1537
  • Правитель Сигизмунд I Старый (Король польский)
  • Монетный двор Гданьск
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (11)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1 грош 1537 года "Гданьск". Это серебряная монета периода Сигизмунда I Старого отчеканена на Гданьском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 255 проданному на аукционе Poznański Dom Aukcyjny за 3300 PLN. Торги состоялись 5 декабря 2020.

Сохранность
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  • WCN (3)
  • WDA - MiM (1)
Польша 1 грош 1537 "Гданьск" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Польша 1 грош 1537 "Гданьск" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность VF
Цена
511 $
Цена в валюте аукциона 2200 PLN
Польша 1 грош 1537 "Гданьск" на аукционе DESA - April 15, 2023
Польша 1 грош 1537 "Гданьск" на аукционе DESA - April 15, 2023
Продавец DESA
Дата 15 апреля 2023
Сохранность AU
Цена
90 $
Цена в валюте аукциона 380 PLN
Продавец WCN
Дата 26 января 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1537 "Гданьск" на аукционе COINSNET - March 27, 2022
Польша 1 грош 1537 "Гданьск" на аукционе COINSNET - March 27, 2022
Продавец COINSNET
Дата 27 марта 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша 1 грош 1537 "Гданьск" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - December 5, 2020
Польша 1 грош 1537 "Гданьск" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - December 5, 2020
Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 5 декабря 2020
Сохранность XF
Цена
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Польша 1 грош 1537 "Гданьск" на аукционе WDA - MiM - October 19, 2019
Польша 1 грош 1537 "Гданьск" на аукционе WDA - MiM - October 19, 2019
Продавец WDA - MiM
Дата 19 октября 2019
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1537 "Гданьск" на аукционе Janas - September 28, 2019
Польша 1 грош 1537 "Гданьск" на аукционе Janas - September 28, 2019
Продавец Janas
Дата 28 сентября 2019
Сохранность XF
Цена
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Польша 1 грош 1537 "Гданьск" на аукционе MARCINIAK - October 10, 2018
Польша 1 грош 1537 "Гданьск" на аукционе MARCINIAK - October 10, 2018
Продавец MARCINIAK
Дата 10 октября 2018
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 26 ноября 2016
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 14 мая 2016
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1537 "Гданьск" на аукционе GGN - April 23, 2005
Польша 1 грош 1537 "Гданьск" на аукционе GGN - April 23, 2005
Продавец GGN
Дата 23 апреля 2005
Сохранность Нет оценки
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 грош 1537 "Гданьск" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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