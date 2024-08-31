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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

1 грош 1537 года "Гданьск" (Польша, Сигизмунд I Старый)

Аверс монеты - 1 грош 1537 года "Гданьск" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд I Старый Реверс монеты - 1 грош 1537 года "Гданьск" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд I Старый

Фотография: Stary Sklep

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 2,06 гр
  • Диаметр 22 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Сигизмунд I Старый
  • Номинал 1 грош
  • Год 1537
  • Правитель Сигизмунд I Старый (Король польский)
  • Монетный двор Гданьск
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1 грош 1537 года "Гданьск". Это серебряная монета периода Сигизмунда I Старого отчеканена на Гданьском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 312 проданному на аукционе Stary Sklep за 2900 PLN. Торги состоялись 9 октября 2021.

Сохранность
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Польша 1 грош 1537 "Гданьск" на аукционе Stary Sklep - October 10, 2021
Польша 1 грош 1537 "Гданьск" на аукционе Stary Sklep - October 10, 2021
Продавец Stary Sklep
Дата 10 октября 2021
Сохранность XF
Цена
******
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