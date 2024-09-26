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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

1 грош 1534 года "Гданьск" (Польша, Сигизмунд I Старый)

Аверс монеты - 1 грош 1534 года "Гданьск" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд I Старый Реверс монеты - 1 грош 1534 года "Гданьск" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд I Старый

Фотография: Stary Sklep

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 2,06 гр
  • Диаметр 22 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Сигизмунд I Старый
  • Номинал 1 грош
  • Год 1534
  • Правитель Сигизмунд I Старый (Король польский)
  • Монетный двор Гданьск
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (116)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1 грош 1534 года "Гданьск". Это серебряная монета периода Сигизмунда I Старого отчеканена на Гданьском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 7428 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 410 EUR. Торги состоялись 20 февраля 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша 1 грош 1534 "Гданьск" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - May 24, 2024
Польша 1 грош 1534 "Гданьск" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - May 24, 2024
Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 24 мая 2024
Сохранность XF
Цена
48 $
Цена в валюте аукциона 190 PLN
Польша 1 грош 1534 "Гданьск" на аукционе Stare Monety - May 10, 2024
Польша 1 грош 1534 "Гданьск" на аукционе Stare Monety - May 10, 2024
Продавец Stare Monety
Дата 10 мая 2024
Сохранность VF
Цена
45 $
Цена в валюте аукциона 180 PLN
Польша 1 грош 1534 "Гданьск" на аукционе Rzeszowski DA - April 22, 2024
Польша 1 грош 1534 "Гданьск" на аукционе Rzeszowski DA - April 22, 2024
Продавец Rzeszowski DA
Дата 22 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша 1 грош 1534 "Гданьск" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - March 22, 2024
Польша 1 грош 1534 "Гданьск" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - March 22, 2024
Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 22 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша 1 грош 1534 "Гданьск" на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Польша 1 грош 1534 "Гданьск" на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Продавец Stary Sklep
Дата 11 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша 1 грош 1534 "Гданьск" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Польша 1 грош 1534 "Гданьск" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1534 "Гданьск" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Польша 1 грош 1534 "Гданьск" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 16 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 16 ноября 2023
Сохранность VF
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Продавец WCN
Дата 26 октября 2023
Сохранность VF
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Польша 1 грош 1534 "Гданьск" на аукционе Wu-eL - October 18, 2023
Польша 1 грош 1534 "Гданьск" на аукционе Wu-eL - October 18, 2023
Продавец Wu-eL
Дата 18 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1534 "Гданьск" на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Польша 1 грош 1534 "Гданьск" на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Продавец Stary Sklep
Дата 15 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1534 "Гданьск" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Польша 1 грош 1534 "Гданьск" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1534 "Гданьск" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Польша 1 грош 1534 "Гданьск" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1534 "Гданьск" на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Польша 1 грош 1534 "Гданьск" на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1534 "Гданьск" на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Польша 1 грош 1534 "Гданьск" на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1534 "Гданьск" на аукционе Numimarket - September 26, 2023
Польша 1 грош 1534 "Гданьск" на аукционе Numimarket - September 26, 2023
Продавец Numimarket
Дата 26 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша 1 грош 1534 "Гданьск" на аукционе Numimarket - September 26, 2023
Польша 1 грош 1534 "Гданьск" на аукционе Numimarket - September 26, 2023
Продавец Numimarket
Дата 26 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
******
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Польша 1 грош 1534 "Гданьск" на аукционе Niemczyk - September 16, 2023
Польша 1 грош 1534 "Гданьск" на аукционе Niemczyk - September 16, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 16 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1534 "Гданьск" на аукционе Rzeszowski DA - September 16, 2023
Польша 1 грош 1534 "Гданьск" на аукционе Rzeszowski DA - September 16, 2023
Продавец Rzeszowski DA
Дата 16 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша 1 грош 1534 "Гданьск" на аукционе COINSNET - September 3, 2023
Польша 1 грош 1534 "Гданьск" на аукционе COINSNET - September 3, 2023
Продавец COINSNET
Дата 3 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 грош 1534 "Гданьск" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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