Польша Период: 1506-2020 1506-2020
1 грош 1533 года "Гданьск" (Польша, Сигизмунд I Старый)
Фотография: Katz Auction
Техническая информация
- Металл Серебро
- Вес 2,06 гр
- Диаметр 22 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Сигизмунд I Старый
- Номинал 1 грош
- Год 1533
- Правитель Сигизмунд I Старый (Король польский)
- Монетный двор Гданьск
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (88)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1 грош 1533 года "Гданьск". Это серебряная монета периода Сигизмунда I Старого отчеканена на Гданьском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 22 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 2600 PLN. Торги состоялись 19 марта 2021.
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 22 апреля 2024
Сохранность VF
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Продавец WDA - MiM
Дата 1 марта 2024
Сохранность VF
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Продавец COINSNET
Дата 24 февраля 2024
Сохранность AU
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Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность VF
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Продавец Niemczyk
Дата 8 декабря 2023
Сохранность VF
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Продавец Cieszyńskie CN
Дата 5 ноября 2023
Сохранность XF
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность VF
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 16 сентября 2023
Сохранность VF
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Продавец Wójcicki
Дата 6 июня 2023
Сохранность VF
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Продавец COINSNET
Дата 2 апреля 2023
Сохранность XF
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Продавец COINSNET
Дата 2 апреля 2023
Сохранность XF
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Продавец Niemczyk
Дата 17 марта 2023
Сохранность VF
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