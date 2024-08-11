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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

1 грош 1533 года "Гданьск" (Польша, Сигизмунд I Старый)

Аверс монеты - 1 грош 1533 года "Гданьск" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд I Старый Реверс монеты - 1 грош 1533 года "Гданьск" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд I Старый

Фотография: Katz Auction

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 2,06 гр
  • Диаметр 22 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Сигизмунд I Старый
  • Номинал 1 грош
  • Год 1533
  • Правитель Сигизмунд I Старый (Король польский)
  • Монетный двор Гданьск
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (88)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1 грош 1533 года "Гданьск". Это серебряная монета периода Сигизмунда I Старого отчеканена на Гданьском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 22 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 2600 PLN. Торги состоялись 19 марта 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша 1 грош 1533 "Гданьск" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша 1 грош 1533 "Гданьск" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность XF
Цена
55 $
Цена в валюте аукциона 220 PLN
Польша 1 грош 1533 "Гданьск" на аукционе Katz - April 28, 2024
Продавец Katz
Дата 28 апреля 2024
Сохранность MS61 RNGA
Цена
119 $
Цена в валюте аукциона 111 EUR
Польша 1 грош 1533 "Гданьск" на аукционе Solidus Numismatik - April 23, 2024
Продавец Solidus Numismatik
Дата 23 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
Польша 1 грош 1533 "Гданьск" на аукционе Rzeszowski DA - April 22, 2024
Польша 1 грош 1533 "Гданьск" на аукционе Rzeszowski DA - April 22, 2024
Продавец Rzeszowski DA
Дата 22 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 21 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1533 "Гданьск" на аукционе WDA - MiM - March 1, 2024
Польша 1 грош 1533 "Гданьск" на аукционе WDA - MiM - March 1, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 1 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1533 "Гданьск" на аукционе COINSNET - February 24, 2024
Польша 1 грош 1533 "Гданьск" на аукционе COINSNET - February 24, 2024
Продавец COINSNET
Дата 24 февраля 2024
Сохранность AU
Цена
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Польша 1 грош 1533 "Гданьск" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Польша 1 грош 1533 "Гданьск" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1533 "Гданьск" на аукционе Niemczyk - December 8, 2023
Польша 1 грош 1533 "Гданьск" на аукционе Niemczyk - December 8, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 8 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1533 "Гданьск" на аукционе Cieszyńskie CN - November 5, 2023
Польша 1 грош 1533 "Гданьск" на аукционе Cieszyńskie CN - November 5, 2023
Продавец Cieszyńskie CN
Дата 5 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша 1 грош 1533 "Гданьск" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Польша 1 грош 1533 "Гданьск" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1533 "Гданьск" на аукционе Rzeszowski DA - September 16, 2023
Польша 1 грош 1533 "Гданьск" на аукционе Rzeszowski DA - September 16, 2023
Продавец Rzeszowski DA
Дата 16 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1533 "Гданьск" на аукционе Wójcicki - June 6, 2023
Польша 1 грош 1533 "Гданьск" на аукционе Wójcicki - June 6, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 6 июня 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 13 мая 2023
Сохранность MS61 NGC
Цена
Продавец WCN
Дата 4 мая 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 4 мая 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1533 "Гданьск" на аукционе COINSNET - April 2, 2023
Польша 1 грош 1533 "Гданьск" на аукционе COINSNET - April 2, 2023
Продавец COINSNET
Дата 2 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша 1 грош 1533 "Гданьск" на аукционе COINSNET - April 2, 2023
Польша 1 грош 1533 "Гданьск" на аукционе COINSNET - April 2, 2023
Продавец COINSNET
Дата 2 апреля 2023
Сохранность XF
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Продавец WCN
Дата 30 марта 2023
Сохранность VF
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Польша 1 грош 1533 "Гданьск" на аукционе Niemczyk - March 17, 2023
Польша 1 грош 1533 "Гданьск" на аукционе Niemczyk - March 17, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 17 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 9 февраля 2023
Сохранность VF
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Где продать?

Для продажи 1 грош 1533 "Гданьск" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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