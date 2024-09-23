Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Польша Период: 1506-2020 1506-2020

1 грош 1532 года "Гданьск" (Польша, Сигизмунд I Старый)

Аверс монеты - 1 грош 1532 года "Гданьск" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд I Старый Реверс монеты - 1 грош 1532 года "Гданьск" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд I Старый

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 2,06 гр
  • Диаметр 22 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Сигизмунд I Старый
  • Номинал 1 грош
  • Год 1532
  • Правитель Сигизмунд I Старый (Король польский)
  • Монетный двор Гданьск
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (90)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1 грош 1532 года "Гданьск". Это серебряная монета периода Сигизмунда I Старого отчеканена на Гданьском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 182 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 1600 PLN. Торги состоялись 11 декабря 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Cieszyńskie CN (1)
  • COINSNET (2)
  • Dom Aukcyjny Art Magnat (1)
  • GGN (2)
  • Katz (1)
  • MARCINIAK (8)
  • Niemczyk (11)
  • Numedux (2)
  • Numimarket (12)
  • Poznański Dom Aukcyjny (1)
  • Rzeszowski DA (8)
  • Solidus Numismatik (3)
  • Stare Monety (2)
  • Stary Sklep (4)
  • WCN (24)
  • WDA - MiM (2)
  • Wójcicki (4)
  • Wu-eL (1)
  • Монеты и Медали (1)
Польша 1 грош 1532 "Гданьск" на аукционе Niemczyk - June 21, 2024
Польша 1 грош 1532 "Гданьск" на аукционе Niemczyk - June 21, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 21 июня 2024
Сохранность VF
Цена
45 $
Цена в валюте аукциона 180 PLN
Польша 1 грош 1532 "Гданьск" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша 1 грош 1532 "Гданьск" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность VF
Цена
77 $
Цена в валюте аукциона 310 PLN
Польша 1 грош 1532 "Гданьск" на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Польша 1 грош 1532 "Гданьск" на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Продавец Numimarket
Дата 16 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 1 грош 1532 "Гданьск" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - February 17, 2024
Польша 1 грош 1532 "Гданьск" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - February 17, 2024
Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 17 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 1 грош 1532 "Гданьск" на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Польша 1 грош 1532 "Гданьск" на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Продавец Stary Sklep
Дата 11 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 1 грош 1532 "Гданьск" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Польша 1 грош 1532 "Гданьск" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 1 грош 1532 "Гданьск" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Польша 1 грош 1532 "Гданьск" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 1 грош 1532 "Гданьск" на аукционе Rzeszowski DA - January 18, 2024
Польша 1 грош 1532 "Гданьск" на аукционе Rzeszowski DA - January 18, 2024
Продавец Rzeszowski DA
Дата 18 января 2024
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 1 грош 1532 "Гданьск" на аукционе Numimarket - November 28, 2023
Польша 1 грош 1532 "Гданьск" на аукционе Numimarket - November 28, 2023
Продавец Numimarket
Дата 28 ноября 2023
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WCN
Дата 26 октября 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 1 грош 1532 "Гданьск" на аукционе Wu-eL - October 18, 2023
Польша 1 грош 1532 "Гданьск" на аукционе Wu-eL - October 18, 2023
Продавец Wu-eL
Дата 18 октября 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 1 грош 1532 "Гданьск" на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Польша 1 грош 1532 "Гданьск" на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Продавец Stary Sklep
Дата 15 октября 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 1 грош 1532 "Гданьск" на аукционе Numimarket - September 26, 2023
Польша 1 грош 1532 "Гданьск" на аукционе Numimarket - September 26, 2023
Продавец Numimarket
Дата 26 сентября 2023
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 1 грош 1532 "Гданьск" на аукционе Numimarket - September 26, 2023
Польша 1 грош 1532 "Гданьск" на аукционе Numimarket - September 26, 2023
Продавец Numimarket
Дата 26 сентября 2023
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 1 грош 1532 "Гданьск" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - September 22, 2023
Польша 1 грош 1532 "Гданьск" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - September 22, 2023
Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 22 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 1 грош 1532 "Гданьск" на аукционе Niemczyk - June 23, 2023
Польша 1 грош 1532 "Гданьск" на аукционе Niemczyk - June 23, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 23 июня 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WCN
Дата 1 июня 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WCN
Дата 25 мая 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 1 грош 1532 "Гданьск" на аукционе Numimarket - May 16, 2023
Польша 1 грош 1532 "Гданьск" на аукционе Numimarket - May 16, 2023
Продавец Numimarket
Дата 16 мая 2023
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 1 грош 1532 "Гданьск" на аукционе Numimarket - May 16, 2023
Польша 1 грош 1532 "Гданьск" на аукционе Numimarket - May 16, 2023
Продавец Numimarket
Дата 16 мая 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WCN
Дата 27 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 1 грош 1532 "Гданьск" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Польши Каталог монет Сигизмунда I Старого Монеты Польши 1532 года Все польские монеты польские серебряные монеты польские монеты номиналом 1 грош Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Pesek Auctions
Аукцион 23 сент. 2024
Top lot
Top lot
ACM Aste srl
Аукцион 19 сент. 2024
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 11 авг. 2024
Категория
Год
Поиск