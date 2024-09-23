Польша Период: 1506-2020 1506-2020
1 грош 1532 года "Гданьск" (Польша, Сигизмунд I Старый)
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Серебро
- Вес 2,06 гр
- Диаметр 22 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Сигизмунд I Старый
- Номинал 1 грош
- Год 1532
- Правитель Сигизмунд I Старый (Король польский)
- Монетный двор Гданьск
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (90)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1 грош 1532 года "Гданьск". Это серебряная монета периода Сигизмунда I Старого отчеканена на Гданьском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 182 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 1600 PLN. Торги состоялись 11 декабря 2020.
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Дата 16 апреля 2024
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Дата 17 февраля 2024
Сохранность VF
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Дата 11 февраля 2024
Сохранность XF
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Дата 8 февраля 2024
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Дата 28 ноября 2023
Сохранность UNC
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