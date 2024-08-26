Польша Период: 1506-2020 1506-2020
1 грош 1530 года "Гданьск" (Польша, Сигизмунд I Старый)
Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY
Техническая информация
- Металл Серебро
- Вес 2,06 гр
- Диаметр 23 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Сигизмунд I Старый
- Номинал 1 грош
- Год 1530
- Правитель Сигизмунд I Старый (Король польский)
- Монетный двор Гданьск
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (24)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1 грош 1530 года "Гданьск". Это серебряная монета периода Сигизмунда I Старого отчеканена на Гданьском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 99 проданному на аукционе Dom Aukcyjny Numimarket.pl за 4200 PLN. Торги состоялись 14 мая 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- COINSNET (1)
- MARCINIAK (5)
- Niemczyk (4)
- Numimarket (2)
- Numisbalt (1)
- Pesek Auctions (1)
- WCN (7)
- WDA - MiM (1)
- Wójcicki (1)
- Wu-eL (1)
Продавец Pesek Auctions
Дата 15 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Wu-eL
Дата 18 октября 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Numimarket
Дата 26 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Numimarket
Дата 16 мая 2023
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец COINSNET
Дата 2 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Niemczyk
Дата 17 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Numisbalt
Дата 13 февраля 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Niemczyk
Дата 25 сентября 2021
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец MARCINIAK
Дата 18 июня 2021
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Niemczyk
Дата 19 июня 2020
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец MARCINIAK
Дата 13 февраля 2020
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец MARCINIAK
Дата 11 октября 2019
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец MARCINIAK
Дата 13 февраля 2019
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WDA - MiM
Дата 29 декабря 2018
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец MARCINIAK
Дата 10 октября 2018
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
12
Где продать?
Для продажи 1 грош 1530 "Гданьск" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск