Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Польша Период: 1506-2020 1506-2020

1 грош 1530 года "Гданьск" (Польша, Сигизмунд I Старый)

Аверс монеты - 1 грош 1530 года "Гданьск" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд I Старый Реверс монеты - 1 грош 1530 года "Гданьск" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд I Старый

Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 2,06 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Сигизмунд I Старый
  • Номинал 1 грош
  • Год 1530
  • Правитель Сигизмунд I Старый (Король польский)
  • Монетный двор Гданьск
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (24)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1 грош 1530 года "Гданьск". Это серебряная монета периода Сигизмунда I Старого отчеканена на Гданьском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 99 проданному на аукционе Dom Aukcyjny Numimarket.pl за 4200 PLN. Торги состоялись 14 мая 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • COINSNET (1)
  • MARCINIAK (5)
  • Niemczyk (4)
  • Numimarket (2)
  • Numisbalt (1)
  • Pesek Auctions (1)
  • WCN (7)
  • WDA - MiM (1)
  • Wójcicki (1)
  • Wu-eL (1)
Польша 1 грош 1530 "Гданьск" на аукционе Niemczyk - June 21, 2024
Польша 1 грош 1530 "Гданьск" на аукционе Niemczyk - June 21, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 21 июня 2024
Сохранность VF
Цена
470 $
Цена в валюте аукциона 1900 PLN
Польша 1 грош 1530 "Гданьск" на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Польша 1 грош 1530 "Гданьск" на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность MS61 NGC
Цена
139 $
Цена в валюте аукциона 550 PLN
Польша 1 грош 1530 "Гданьск" на аукционе Pesek Auctions - November 15, 2023
Польша 1 грош 1530 "Гданьск" на аукционе Pesek Auctions - November 15, 2023
Продавец Pesek Auctions
Дата 15 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 1 грош 1530 "Гданьск" на аукционе Wu-eL - October 18, 2023
Польша 1 грош 1530 "Гданьск" на аукционе Wu-eL - October 18, 2023
Продавец Wu-eL
Дата 18 октября 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 1 грош 1530 "Гданьск" на аукционе Numimarket - September 26, 2023
Польша 1 грош 1530 "Гданьск" на аукционе Numimarket - September 26, 2023
Продавец Numimarket
Дата 26 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 1 грош 1530 "Гданьск" на аукционе Numimarket - May 16, 2023
Польша 1 грош 1530 "Гданьск" на аукционе Numimarket - May 16, 2023
Продавец Numimarket
Дата 16 мая 2023
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WCN
Дата 11 мая 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 1 грош 1530 "Гданьск" на аукционе COINSNET - April 2, 2023
Польша 1 грош 1530 "Гданьск" на аукционе COINSNET - April 2, 2023
Продавец COINSNET
Дата 2 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WCN
Дата 1 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 1 грош 1530 "Гданьск" на аукционе Niemczyk - September 17, 2022
Польша 1 грош 1530 "Гданьск" на аукционе Niemczyk - September 17, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 17 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 1 грош 1530 "Гданьск" на аукционе Numisbalt - February 13, 2022
Продавец Numisbalt
Дата 13 февраля 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 1 грош 1530 "Гданьск" на аукционе Niemczyk - September 25, 2021
Польша 1 грош 1530 "Гданьск" на аукционе Niemczyk - September 25, 2021
Продавец Niemczyk
Дата 25 сентября 2021
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 1 грош 1530 "Гданьск" на аукционе MARCINIAK - June 18, 2021
Польша 1 грош 1530 "Гданьск" на аукционе MARCINIAK - June 18, 2021
Продавец MARCINIAK
Дата 18 июня 2021
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 1 грош 1530 "Гданьск" на аукционе Niemczyk - June 19, 2020
Польша 1 грош 1530 "Гданьск" на аукционе Niemczyk - June 19, 2020
Продавец Niemczyk
Дата 19 июня 2020
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 1 грош 1530 "Гданьск" на аукционе MARCINIAK - February 13, 2020
Польша 1 грош 1530 "Гданьск" на аукционе MARCINIAK - February 13, 2020
Продавец MARCINIAK
Дата 13 февраля 2020
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 1 грош 1530 "Гданьск" на аукционе MARCINIAK - October 11, 2019
Польша 1 грош 1530 "Гданьск" на аукционе MARCINIAK - October 11, 2019
Продавец MARCINIAK
Дата 11 октября 2019
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 1 грош 1530 "Гданьск" на аукционе MARCINIAK - February 13, 2019
Польша 1 грош 1530 "Гданьск" на аукционе MARCINIAK - February 13, 2019
Продавец MARCINIAK
Дата 13 февраля 2019
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 1 грош 1530 "Гданьск" на аукционе WDA - MiM - December 29, 2018
Польша 1 грош 1530 "Гданьск" на аукционе WDA - MiM - December 29, 2018
Продавец WDA - MiM
Дата 29 декабря 2018
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 1 грош 1530 "Гданьск" на аукционе MARCINIAK - October 10, 2018
Польша 1 грош 1530 "Гданьск" на аукционе MARCINIAK - October 10, 2018
Продавец MARCINIAK
Дата 10 октября 2018
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WCN
Дата 26 ноября 2016
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WCN
Дата 12 сентября 2015
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 1 грош 1530 "Гданьск" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Польши Каталог монет Сигизмунда I Старого Монеты Польши 1530 года Все польские монеты польские серебряные монеты польские монеты номиналом 1 грош Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 26 авг. 2024
Top lot
Top lot
ACM Aste srl
Аукцион 19 сент. 2024
Top lot
Top lot
Antivm Numismatica di Valerio Angiolillo
Аукцион 24 авг. 2024
Категория
Год
Поиск