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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

1 грош 1548 года ST (Польша, Сигизмунд I Старый)

Аверс монеты - 1 грош 1548 года ST - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд I Старый Реверс монеты - 1 грош 1548 года ST - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд I Старый

Фотография: Poznański Dom Aukcyjny

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 2,1 гр
  • Диаметр 24 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Сигизмунд I Старый
  • Номинал 1 грош
  • Год 1548
  • Правитель Сигизмунд I Старый (Король польский)
  • Монетный двор Краков
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (47)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1 грош 1548 года со знаком ST. Это серебряная монета периода Сигизмунда I Старого отчеканена на Краковском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 194 проданному на аукционе WÓJCICKI - Polski Dom Aukcyjny за 5000 PLN. Торги состоялись 29 сентября 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша 1 грош 1548 ST на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша 1 грош 1548 ST на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность XF
Цена
449 $
Цена в валюте аукциона 1800 PLN
Польша 1 грош 1548 ST на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Польша 1 грош 1548 ST на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
1154 $
Цена в валюте аукциона 5000 PLN
Польша 1 грош 1548 ST на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Польша 1 грош 1548 ST на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 20 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1548 ST на аукционе Numimarket - April 18, 2023
Польша 1 грош 1548 ST на аукционе Numimarket - April 18, 2023
Продавец Numimarket
Дата 18 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1548 ST на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - March 25, 2023
Польша 1 грош 1548 ST на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - March 25, 2023
Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 25 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша 1 грош 1548 ST на аукционе Niemczyk - March 17, 2023
Польша 1 грош 1548 ST на аукционе Niemczyk - March 17, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 17 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 22 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1548 ST на аукционе Niemczyk - September 16, 2022
Польша 1 грош 1548 ST на аукционе Niemczyk - September 16, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 16 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша 1 грош 1548 ST на аукционе WDA - MiM - May 28, 2022
Польша 1 грош 1548 ST на аукционе WDA - MiM - May 28, 2022
Продавец WDA - MiM
Дата 28 мая 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша 1 грош 1548 ST на аукционе MARCINIAK - February 10, 2022
Польша 1 грош 1548 ST на аукционе MARCINIAK - February 10, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 10 февраля 2022
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Польша 1 грош 1548 ST на аукционе MARCINIAK - October 7, 2021
Польша 1 грош 1548 ST на аукционе MARCINIAK - October 7, 2021
Продавец MARCINIAK
Дата 7 октября 2021
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1548 ST на аукционе Rzeszowski DA - September 15, 2021
Польша 1 грош 1548 ST на аукционе Rzeszowski DA - September 15, 2021
Продавец Rzeszowski DA
Дата 15 сентября 2021
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Польша 1 грош 1548 ST на аукционе MARCINIAK - June 18, 2021
Польша 1 грош 1548 ST на аукционе MARCINIAK - June 18, 2021
Продавец MARCINIAK
Дата 18 июня 2021
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1548 ST на аукционе Rzeszowski DA - May 13, 2021
Польша 1 грош 1548 ST на аукционе Rzeszowski DA - May 13, 2021
Продавец Rzeszowski DA
Дата 13 мая 2021
Сохранность XF
Цена
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Польша 1 грош 1548 ST на аукционе MARCINIAK - February 12, 2021
Польша 1 грош 1548 ST на аукционе MARCINIAK - February 12, 2021
Продавец MARCINIAK
Дата 12 февраля 2021
Сохранность UNC
Цена
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Польша 1 грош 1548 ST на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - December 5, 2020
Польша 1 грош 1548 ST на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - December 5, 2020
Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 5 декабря 2020
Сохранность XF
Цена
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Польша 1 грош 1548 ST на аукционе Numimarket - November 30, 2020
Польша 1 грош 1548 ST на аукционе Numimarket - November 30, 2020
Продавец Numimarket
Дата 30 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1548 ST на аукционе WDA - MiM - May 30, 2020
Польша 1 грош 1548 ST на аукционе WDA - MiM - May 30, 2020
Продавец WDA - MiM
Дата 30 мая 2020
Сохранность XF
Цена
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Польша 1 грош 1548 ST на аукционе Solidus Numismatik - May 17, 2020
Продавец Solidus Numismatik
Дата 17 мая 2020
Сохранность XF
Цена
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Польша 1 грош 1548 ST на аукционе WDA - MiM - March 28, 2020
Польша 1 грош 1548 ST на аукционе WDA - MiM - March 28, 2020
Продавец WDA - MiM
Дата 28 марта 2020
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 грош 1548 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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