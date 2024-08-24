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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

1 грош 1547 года ST (Польша, Сигизмунд I Старый)

Аверс монеты - 1 грош 1547 года ST - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд I Старый Реверс монеты - 1 грош 1547 года ST - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд I Старый

Фотография: Stary Sklep

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 2,1 гр
  • Диаметр 24 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Сигизмунд I Старый
  • Номинал 1 грош
  • Год 1547
  • Правитель Сигизмунд I Старый (Король польский)
  • Монетный двор Краков
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (164)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1 грош 1547 года со знаком ST. Это серебряная монета периода Сигизмунда I Старого отчеканена на Краковском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 406 проданному на аукционе Rzeszowski Dom Aukcyjny за 4000 PLN. Торги состоялись 12 сентября 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша 1 грош 1547 ST на аукционе Niemczyk - June 21, 2024
Польша 1 грош 1547 ST на аукционе Niemczyk - June 21, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 21 июня 2024
Сохранность XF
Цена
119 $
Цена в валюте аукциона 480 PLN
Польша 1 грош 1547 ST на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша 1 грош 1547 ST на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность XF
Цена
175 $
Цена в валюте аукциона 700 PLN
Польша 1 грош 1547 ST на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша 1 грош 1547 ST на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша 1 грош 1547 ST на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша 1 грош 1547 ST на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 16 мая 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша 1 грош 1547 ST на аукционе WDA - MiM - May 15, 2024
Польша 1 грош 1547 ST на аукционе WDA - MiM - May 15, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 15 мая 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша 1 грош 1547 ST на аукционе Solidus Numismatik - February 20, 2024
Продавец Solidus Numismatik
Дата 20 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша 1 грош 1547 ST на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - February 17, 2024
Польша 1 грош 1547 ST на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - February 17, 2024
Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 17 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша 1 грош 1547 ST на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Польша 1 грош 1547 ST на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Продавец Stary Sklep
Дата 11 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша 1 грош 1547 ST на аукционе WDA - MiM - December 29, 2023
Польша 1 грош 1547 ST на аукционе WDA - MiM - December 29, 2023
Продавец WDA - MiM
Дата 29 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша 1 грош 1547 ST на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Польша 1 грош 1547 ST на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша 1 грош 1547 ST на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Польша 1 грош 1547 ST на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша 1 грош 1547 ST на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Польша 1 грош 1547 ST на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность XF
Цена
******
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Польша 1 грош 1547 ST на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Польша 1 грош 1547 ST на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша 1 грош 1547 ST на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Польша 1 грош 1547 ST на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1547 ST на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Польша 1 грош 1547 ST на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1547 ST на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Польша 1 грош 1547 ST на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша 1 грош 1547 ST на аукционе Niemczyk - June 23, 2023
Польша 1 грош 1547 ST на аукционе Niemczyk - June 23, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 23 июня 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1547 ST на аукционе Niemczyk - June 23, 2023
Польша 1 грош 1547 ST на аукционе Niemczyk - June 23, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 23 июня 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1547 ST на аукционе Rzeszowski DA - April 23, 2023
Польша 1 грош 1547 ST на аукционе Rzeszowski DA - April 23, 2023
Продавец Rzeszowski DA
Дата 23 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша 1 грош 1547 ST на аукционе Numimarket - April 18, 2023
Польша 1 грош 1547 ST на аукционе Numimarket - April 18, 2023
Продавец Numimarket
Дата 18 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

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