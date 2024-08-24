Польша Период: 1506-2020 1506-2020
1 грош 1547 года ST (Польша, Сигизмунд I Старый)
Фотография: Stary Sklep
Техническая информация
- Металл Серебро
- Вес 2,1 гр
- Диаметр 24 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Сигизмунд I Старый
- Номинал 1 грош
- Год 1547
- Правитель Сигизмунд I Старый (Король польский)
- Монетный двор Краков
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (164)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1 грош 1547 года со знаком ST. Это серебряная монета периода Сигизмунда I Старого отчеканена на Краковском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 406 проданному на аукционе Rzeszowski Dom Aukcyjny за 4000 PLN. Торги состоялись 12 сентября 2021.
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Дата 13 июня 2024
Сохранность XF
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Дата 13 июня 2024
Сохранность VF
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Дата 15 мая 2024
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Дата 20 февраля 2024
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Дата 17 февраля 2024
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Дата 11 февраля 2024
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Дата 29 декабря 2023
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Дата 7 октября 2023
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Дата 23 апреля 2023
Сохранность XF
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