1 грош 1547 года ST (Польша, Сигизмунд I Старый)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1 грош 1547 года со знаком ST. Это серебряная монета периода Сигизмунда I Старого отчеканена на Краковском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 406 проданному на аукционе Rzeszowski Dom Aukcyjny за 4000 PLN. Торги состоялись 12 сентября 2021.

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