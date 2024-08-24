Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Польша Период: 1506-2020 1506-2020

1 грош 1526 года (Польша, Сигизмунд I Старый)

Аверс монеты - 1 грош 1526 года - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд I Старый Реверс монеты - 1 грош 1526 года - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд I Старый

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 2,1 гр
  • Диаметр 24 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Сигизмунд I Старый
  • Номинал 1 грош
  • Год 1526
  • Правитель Сигизмунд I Старый (Король польский)
  • Монетный двор Краков
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (41)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1 грош 1526 года. Это серебряная монета периода Сигизмунда I Старого отчеканена на Краковском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 234 проданному на аукционе WDA - MiM за 1900 PLN. Торги состоялись 17 марта 2018.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • COINSNET (1)
  • DESA (1)
  • MARCINIAK (9)
  • Niemczyk (7)
  • Numedux (1)
  • Numis Poland (1)
  • Numisbalt (1)
  • PDA & PGN (1)
  • Stare Monety (1)
  • Stary Sklep (2)
  • WCN (9)
  • WDA - MiM (5)
  • Wójcicki (2)
Польша 1 грош 1526 на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша 1 грош 1526 на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность VF
Цена
150 $
Цена в валюте аукциона 600 PLN
Польша 1 грош 1526 на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Польша 1 грош 1526 на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность VF
Цена
405 $
Цена в валюте аукциона 1600 PLN
Польша 1 грош 1526 на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Польша 1 грош 1526 на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 1 грош 1526 на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Польша 1 грош 1526 на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 1 грош 1526 на аукционе Niemczyk - June 23, 2023
Польша 1 грош 1526 на аукционе Niemczyk - June 23, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 23 июня 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 1 грош 1526 на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Польша 1 грош 1526 на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 1 июня 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 1 грош 1526 на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Польша 1 грош 1526 на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 1 июня 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WCN
Дата 4 мая 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WCN
Дата 23 марта 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 1 грош 1526 на аукционе Niemczyk - March 17, 2023
Польша 1 грош 1526 на аукционе Niemczyk - March 17, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 17 марта 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 1 грош 1526 на аукционе Niemczyk - December 9, 2022
Польша 1 грош 1526 на аукционе Niemczyk - December 9, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 9 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 1 грош 1526 на аукционе Stare Monety - December 9, 2022
Польша 1 грош 1526 на аукционе Stare Monety - December 9, 2022
Продавец Stare Monety
Дата 9 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 1 грош 1526 на аукционе Stary Sklep - October 16, 2022
Польша 1 грош 1526 на аукционе Stary Sklep - October 16, 2022
Продавец Stary Sklep
Дата 16 октября 2022
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 1 грош 1526 на аукционе Niemczyk - September 17, 2022
Польша 1 грош 1526 на аукционе Niemczyk - September 17, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 17 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 1 грош 1526 на аукционе Numedux - May 16, 2022
Польша 1 грош 1526 на аукционе Numedux - May 16, 2022
Продавец Numedux
Дата 16 мая 2022
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 1 грош 1526 на аукционе COINSNET - March 27, 2022
Польша 1 грош 1526 на аукционе COINSNET - March 27, 2022
Продавец COINSNET
Дата 27 марта 2022
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 1 грош 1526 на аукционе WDA - MiM - December 29, 2021
Польша 1 грош 1526 на аукционе WDA - MiM - December 29, 2021
Продавец WDA - MiM
Дата 29 декабря 2021
Сохранность AU50 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 1 грош 1526 на аукционе WDA - MiM - December 16, 2021
Польша 1 грош 1526 на аукционе WDA - MiM - December 16, 2021
Продавец WDA - MiM
Дата 16 декабря 2021
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 1 грош 1526 на аукционе DESA - November 27, 2021
Польша 1 грош 1526 на аукционе DESA - November 27, 2021
Продавец DESA
Дата 27 ноября 2021
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 1 грош 1526 на аукционе Stary Sklep - October 10, 2021
Польша 1 грош 1526 на аукционе Stary Sklep - October 10, 2021
Продавец Stary Sklep
Дата 10 октября 2021
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 1 грош 1526 на аукционе MARCINIAK - October 7, 2021
Польша 1 грош 1526 на аукционе MARCINIAK - October 7, 2021
Продавец MARCINIAK
Дата 7 октября 2021
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 1 грош 1526 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Польши Каталог монет Сигизмунда I Старого Монеты Польши 1526 года Все польские монеты польские серебряные монеты польские монеты номиналом 1 грош Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Istra Numizmatika d.o.o.
Аукцион 24 авг. 2024
Top lot
Top lot
Numismatik Zöttl
Аукцион 4 авг. 2024
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 11 авг. 2024
Категория
Год
Поиск