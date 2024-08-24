Польша Период: 1506-2020 1506-2020
1 грош 1526 года (Польша, Сигизмунд I Старый)
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Серебро
- Вес 2,1 гр
- Диаметр 24 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Сигизмунд I Старый
- Номинал 1 грош
- Год 1526
- Правитель Сигизмунд I Старый (Король польский)
- Монетный двор Краков
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (41)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1 грош 1526 года. Это серебряная монета периода Сигизмунда I Старого отчеканена на Краковском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 234 проданному на аукционе WDA - MiM за 1900 PLN. Торги состоялись 17 марта 2018.
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность VF
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Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность VF
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Продавец Niemczyk
Дата 23 июня 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 1 июня 2023
Сохранность XF
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Продавец MARCINIAK
Дата 1 июня 2023
Сохранность VF
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Продавец Niemczyk
Дата 17 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 9 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Stare Monety
Дата 9 декабря 2022
Сохранность VF
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Продавец Stary Sklep
Дата 16 октября 2022
Сохранность VF
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Продавец Niemczyk
Дата 17 сентября 2022
Сохранность XF
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Продавец COINSNET
Дата 27 марта 2022
Сохранность XF
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Продавец WDA - MiM
Дата 29 декабря 2021
Сохранность AU50 NGC
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Продавец WDA - MiM
Дата 16 декабря 2021
Сохранность VF
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Продавец Stary Sklep
Дата 10 октября 2021
Сохранность VF
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Где продать?
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