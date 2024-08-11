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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Полугрош (1/2 гроша) 1529 года V "Литва" (Польша, Сигизмунд I Старый)

Аверс монеты - Полугрош (1/2 гроша) 1529 года V "Литва" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд I Старый Реверс монеты - Полугрош (1/2 гроша) 1529 года V "Литва" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд I Старый

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,375)
  • Вес 1,3 гр
  • Чистого серебра (0,0157 oz) 0,4875 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Польша
  • Период Сигизмунд I Старый
  • Номинал Полугрош (1/2 гроша)
  • Год 1529
  • Правитель Сигизмунд I Старый (Король польский)
  • Монетный двор Вильно
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (19)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Полугрош (1/2 гроша) 1529 года "Литва" со знаком V. Это серебряная монета периода Сигизмунда I Старого отчеканена на виленском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 280 проданному на аукционе Stary Sklep за 2800 PLN. Торги состоялись 9 октября 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Rzeszowski DA (1)
  • Stary Sklep (1)
  • Tempus (1)
  • WCN (7)
Польша Полугрош (1/2 гроша) 1529 V "Литва" на аукционе Stary Sklep - October 10, 2021
Польша Полугрош (1/2 гроша) 1529 V "Литва" на аукционе Stary Sklep - October 10, 2021
Продавец Stary Sklep
Дата 10 октября 2021
Сохранность AU58 NGC
Цена
704 $
Цена в валюте аукциона 2800 PLN
Польша Полугрош (1/2 гроша) 1529 V "Литва" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - March 27, 2021
Польша Полугрош (1/2 гроша) 1529 V "Литва" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - March 27, 2021
Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 27 марта 2021
Сохранность VF
Цена
196 $
Цена в валюте аукциона 775 PLN
Польша Полугрош (1/2 гроша) 1529 V "Литва" на аукционе Rzeszowski DA - January 16, 2021
Польша Полугрош (1/2 гроша) 1529 V "Литва" на аукционе Rzeszowski DA - January 16, 2021
Продавец Rzeszowski DA
Дата 16 января 2021
Сохранность VF
Цена
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Польша Полугрош (1/2 гроша) 1529 V "Литва" на аукционе Tempus - November 3, 2020
Польша Полугрош (1/2 гроша) 1529 V "Литва" на аукционе Tempus - November 3, 2020
Продавец Tempus
Дата 3 ноября 2020
Сохранность XF
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Польша Полугрош (1/2 гроша) 1529 V "Литва" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - September 21, 2019
Польша Полугрош (1/2 гроша) 1529 V "Литва" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - September 21, 2019
Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 21 сентября 2019
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Польша Полугрош (1/2 гроша) 1529 V "Литва" на аукционе MARCINIAK - May 29, 2019
Польша Полугрош (1/2 гроша) 1529 V "Литва" на аукционе MARCINIAK - May 29, 2019
Продавец MARCINIAK
Дата 29 мая 2019
Сохранность VF
Цена
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Польша Полугрош (1/2 гроша) 1529 V "Литва" на аукционе MARCINIAK - May 29, 2019
Польша Полугрош (1/2 гроша) 1529 V "Литва" на аукционе MARCINIAK - May 29, 2019
Продавец MARCINIAK
Дата 29 мая 2019
Сохранность F
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Польша Полугрош (1/2 гроша) 1529 V "Литва" на аукционе MARCINIAK - February 13, 2019
Польша Полугрош (1/2 гроша) 1529 V "Литва" на аукционе MARCINIAK - February 13, 2019
Продавец MARCINIAK
Дата 13 февраля 2019
Сохранность AU53 NGC
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Польша Полугрош (1/2 гроша) 1529 V "Литва" на аукционе Niemczyk - March 25, 2018
Польша Полугрош (1/2 гроша) 1529 V "Литва" на аукционе Niemczyk - March 25, 2018
Продавец Niemczyk
Дата 25 марта 2018
Сохранность VF
Цена
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Польша Полугрош (1/2 гроша) 1529 V "Литва" на аукционе Janas - March 10, 2018
Польша Полугрош (1/2 гроша) 1529 V "Литва" на аукционе Janas - March 10, 2018
Продавец Janas
Дата 10 марта 2018
Сохранность XF
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Польша Полугрош (1/2 гроша) 1529 V "Литва" на аукционе Niemczyk - May 23, 2014
Польша Полугрош (1/2 гроша) 1529 V "Литва" на аукционе Niemczyk - May 23, 2014
Продавец Niemczyk
Дата 23 мая 2014
Сохранность XF
Цена
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Польша Полугрош (1/2 гроша) 1529 V "Литва" на аукционе PDA & PGN - January 19, 2013
Продавец PDA & PGN
Дата 19 января 2013
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 13 ноября 2010
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 29 ноября 2008
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 24 мая 2003
Сохранность VF
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Продавец WCN
Дата 27 февраля 1999
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 24 мая 1997
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 20 ноября 1993
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 22 мая 1993
Сохранность VF
Цена

Где продать?

Для продажи Полугрош (1/2 гроша) 1529 "Литва" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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