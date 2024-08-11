Полугрош (1/2 гроша) 1529 года V "Литва" (Польша, Сигизмунд I Старый)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Полугрош (1/2 гроша) 1529 года "Литва" со знаком V. Это серебряная монета периода Сигизмунда I Старого отчеканена на виленском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 280 проданному на аукционе Stary Sklep за 2800 PLN. Торги состоялись 9 октября 2021.

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