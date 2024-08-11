Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Полугрош (1/2 гроша) 1529 года V "Литва" (Польша, Сигизмунд I Старый)
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Серебро (0,375)
- Вес 1,3 гр
- Чистого серебра (0,0157 oz) 0,4875 гр
- Диаметр 20 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Польша
- Период Сигизмунд I Старый
- Номинал Полугрош (1/2 гроша)
- Год 1529
- Правитель Сигизмунд I Старый (Король польский)
- Монетный двор Вильно
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (19)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Полугрош (1/2 гроша) 1529 года "Литва" со знаком V. Это серебряная монета периода Сигизмунда I Старого отчеканена на виленском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 280 проданному на аукционе Stary Sklep за 2800 PLN. Торги состоялись 9 октября 2021.
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Продавец Stary Sklep
Дата 10 октября 2021
Сохранность AU58 NGC
Цена
704 $
Цена в валюте аукциона 2800 PLN
Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 27 марта 2021
Сохранность VF
Цена
196 $
Цена в валюте аукциона 775 PLN
Продавец Rzeszowski DA
Дата 16 января 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Tempus
Дата 3 ноября 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 21 сентября 2019
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 29 мая 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 29 мая 2019
Сохранность F
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 февраля 2019
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 25 марта 2018
Сохранность VF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 23 мая 2014
Сохранность XF
Цена
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Продавец PDA & PGN
Дата 19 января 2013
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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