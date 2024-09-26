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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Полугрош (1/2 гроша) 1526 года "Литва" (Польша, Сигизмунд I Старый)

Аверс монеты - Полугрош (1/2 гроша) 1526 года "Литва" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд I Старый Реверс монеты - Полугрош (1/2 гроша) 1526 года "Литва" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд I Старый

Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,375)
  • Вес 1,3 гр
  • Чистого серебра (0,0157 oz) 0,4875 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Польша
  • Период Сигизмунд I Старый
  • Номинал Полугрош (1/2 гроша)
  • Год 1526
  • Правитель Сигизмунд I Старый (Король польский)
  • Монетный двор Вильно
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (31)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Полугрош (1/2 гроша) 1526 года "Литва". Это серебряная монета периода Сигизмунда I Старого отчеканена на виленском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 4040 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 1300 PLN. Торги состоялись 5 октября 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша Полугрош (1/2 гроша) 1526 "Литва" на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Польша Полугрош (1/2 гроша) 1526 "Литва" на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Продавец Stary Sklep
Дата 11 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
50 $
Цена в валюте аукциона 200 PLN
Польша Полугрош (1/2 гроша) 1526 "Литва" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Польша Полугрош (1/2 гроша) 1526 "Литва" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
79 $
Цена в валюте аукциона 320 PLN
Польша Полугрош (1/2 гроша) 1526 "Литва" на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Польша Полугрош (1/2 гроша) 1526 "Литва" на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Продавец Stary Sklep
Дата 15 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Полугрош (1/2 гроша) 1526 "Литва" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Польша Полугрош (1/2 гроша) 1526 "Литва" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Польша Полугрош (1/2 гроша) 1526 "Литва" на аукционе Stary Sklep - February 12, 2023
Польша Полугрош (1/2 гроша) 1526 "Литва" на аукционе Stary Sklep - February 12, 2023
Продавец Stary Sklep
Дата 12 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Полугрош (1/2 гроша) 1526 "Литва" на аукционе Stary Sklep - October 16, 2022
Польша Полугрош (1/2 гроша) 1526 "Литва" на аукционе Stary Sklep - October 16, 2022
Продавец Stary Sklep
Дата 16 октября 2022
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Польша Полугрош (1/2 гроша) 1526 "Литва" на аукционе Stary Sklep - October 16, 2022
Польша Полугрош (1/2 гроша) 1526 "Литва" на аукционе Stary Sklep - October 16, 2022
Продавец Stary Sklep
Дата 16 октября 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша Полугрош (1/2 гроша) 1526 "Литва" на аукционе COINSNET - September 4, 2022
Польша Полугрош (1/2 гроша) 1526 "Литва" на аукционе COINSNET - September 4, 2022
Продавец COINSNET
Дата 4 сентября 2022
Сохранность UNC
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Польша Полугрош (1/2 гроша) 1526 "Литва" на аукционе Rzeszowski DA - May 26, 2022
Польша Полугрош (1/2 гроша) 1526 "Литва" на аукционе Rzeszowski DA - May 26, 2022
Продавец Rzeszowski DA
Дата 26 мая 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша Полугрош (1/2 гроша) 1526 "Литва" на аукционе Numisbalt - April 9, 2022
Продавец Numisbalt
Дата 9 апреля 2022
Сохранность Нет оценки
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Польша Полугрош (1/2 гроша) 1526 "Литва" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - March 6, 2022
Польша Полугрош (1/2 гроша) 1526 "Литва" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - March 6, 2022
Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 6 марта 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша Полугрош (1/2 гроша) 1526 "Литва" на аукционе Stary Sklep - February 13, 2022
Польша Полугрош (1/2 гроша) 1526 "Литва" на аукционе Stary Sklep - February 13, 2022
Продавец Stary Sklep
Дата 13 февраля 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша Полугрош (1/2 гроша) 1526 "Литва" на аукционе Rzeszowski DA - January 12, 2022
Польша Полугрош (1/2 гроша) 1526 "Литва" на аукционе Rzeszowski DA - January 12, 2022
Продавец Rzeszowski DA
Дата 12 января 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша Полугрош (1/2 гроша) 1526 "Литва" на аукционе Katz - November 28, 2021
Продавец Katz
Дата 28 ноября 2021
Сохранность UNC
Цена
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Польша Полугрош (1/2 гроша) 1526 "Литва" на аукционе Stary Sklep - October 10, 2021
Польша Полугрош (1/2 гроша) 1526 "Литва" на аукционе Stary Sklep - October 10, 2021
Продавец Stary Sklep
Дата 10 октября 2021
Сохранность XF
Цена
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Польша Полугрош (1/2 гроша) 1526 "Литва" на аукционе MARCINIAK - October 7, 2021
Польша Полугрош (1/2 гроша) 1526 "Литва" на аукционе MARCINIAK - October 7, 2021
Продавец MARCINIAK
Дата 7 октября 2021
Сохранность VF
Цена
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Польша Полугрош (1/2 гроша) 1526 "Литва" на аукционе MARCINIAK - October 7, 2021
Польша Полугрош (1/2 гроша) 1526 "Литва" на аукционе MARCINIAK - October 7, 2021
Продавец MARCINIAK
Дата 7 октября 2021
Сохранность XF
Цена
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Польша Полугрош (1/2 гроша) 1526 "Литва" на аукционе MARCINIAK - June 18, 2021
Польша Полугрош (1/2 гроша) 1526 "Литва" на аукционе MARCINIAK - June 18, 2021
Продавец MARCINIAK
Дата 18 июня 2021
Сохранность XF
Цена
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Польша Полугрош (1/2 гроша) 1526 "Литва" на аукционе Coins.ee - March 28, 2021
Польша Полугрош (1/2 гроша) 1526 "Литва" на аукционе Coins.ee - March 28, 2021
Продавец Coins.ee
Дата 28 марта 2021
Сохранность VF
Цена
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Польша Полугрош (1/2 гроша) 1526 "Литва" на аукционе Coins.ee - January 3, 2021
Польша Полугрош (1/2 гроша) 1526 "Литва" на аукционе Coins.ee - January 3, 2021
Продавец Coins.ee
Дата 3 января 2021
Сохранность VF
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Польша Полугрош (1/2 гроша) 1526 "Литва" на аукционе MARCINIAK - February 13, 2020
Польша Полугрош (1/2 гроша) 1526 "Литва" на аукционе MARCINIAK - February 13, 2020
Продавец MARCINIAK
Дата 13 февраля 2020
Сохранность XF
Цена
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