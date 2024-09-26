Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Полугрош (1/2 гроша) 1526 года "Литва" (Польша, Сигизмунд I Старый)
Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY
Техническая информация
- Металл Серебро (0,375)
- Вес 1,3 гр
- Чистого серебра (0,0157 oz) 0,4875 гр
- Диаметр 20 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Польша
- Период Сигизмунд I Старый
- Номинал Полугрош (1/2 гроша)
- Год 1526
- Правитель Сигизмунд I Старый (Король польский)
- Монетный двор Вильно
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (31)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Полугрош (1/2 гроша) 1526 года "Литва". Это серебряная монета периода Сигизмунда I Старого отчеканена на виленском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 4040 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 1300 PLN. Торги состоялись 5 октября 2023.
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Продавец Stary Sklep
Дата 15 октября 2023
Сохранность XF
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность MS63 NGC
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Продавец Stary Sklep
Дата 12 февраля 2023
Сохранность XF
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Продавец Stary Sklep
Дата 16 октября 2022
Сохранность AU55 NGC
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Продавец Stary Sklep
Дата 16 октября 2022
Сохранность XF
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Продавец COINSNET
Дата 4 сентября 2022
Сохранность UNC
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 26 мая 2022
Сохранность XF
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Продавец Numisbalt
Дата 9 апреля 2022
Сохранность Нет оценки
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Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 6 марта 2022
Сохранность XF
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Продавец Stary Sklep
Дата 13 февраля 2022
Сохранность XF
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 12 января 2022
Сохранность XF
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Продавец Katz
Дата 28 ноября 2021
Сохранность UNC
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Продавец Stary Sklep
Дата 10 октября 2021
Сохранность XF
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Продавец MARCINIAK
Дата 7 октября 2021
Сохранность VF
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Продавец MARCINIAK
Дата 7 октября 2021
Сохранность XF
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Продавец MARCINIAK
Дата 18 июня 2021
Сохранность XF
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Продавец Coins.ee
Дата 28 марта 2021
Сохранность VF
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Продавец Coins.ee
Дата 3 января 2021
Сохранность VF
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Где продать?
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