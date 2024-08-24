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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Полугрош (1/2 гроша) 1524 года "Литва" (Польша, Сигизмунд I Старый)

Аверс монеты - Полугрош (1/2 гроша) 1524 года "Литва" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд I Старый Реверс монеты - Полугрош (1/2 гроша) 1524 года "Литва" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд I Старый

Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,375)
  • Вес 1,3 гр
  • Чистого серебра (0,0157 oz) 0,4875 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Польша
  • Период Сигизмунд I Старый
  • Номинал Полугрош (1/2 гроша)
  • Год 1524
  • Правитель Сигизмунд I Старый (Король польский)
  • Монетный двор Вильно
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (45)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Полугрош (1/2 гроша) 1524 года "Литва". Это серебряная монета периода Сигизмунда I Старого отчеканена на виленском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 130 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 440 PLN. Торги состоялись 31 мая 2008.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша Полугрош (1/2 гроша) 1524 "Литва" на аукционе Russiancoin - July 11, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 11 июля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Польша Полугрош (1/2 гроша) 1524 "Литва" на аукционе Russiancoin - June 13, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 13 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Польша Полугрош (1/2 гроша) 1524 "Литва" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша Полугрош (1/2 гроша) 1524 "Литва" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность XF
Цена
175 $
Цена в валюте аукциона 700 PLN
Польша Полугрош (1/2 гроша) 1524 "Литва" на аукционе Russiancoin - May 16, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 16 мая 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Польша Полугрош (1/2 гроша) 1524 "Литва" на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Польша Полугрош (1/2 гроша) 1524 "Литва" на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность VF
Цена
35 $
Цена в валюте аукциона 140 PLN
Польша Полугрош (1/2 гроша) 1524 "Литва" на аукционе Rzeszowski DA - April 22, 2024
Польша Полугрош (1/2 гроша) 1524 "Литва" на аукционе Rzeszowski DA - April 22, 2024
Продавец Rzeszowski DA
Дата 22 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша Полугрош (1/2 гроша) 1524 "Литва" на аукционе Russiancoin - April 18, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 18 апреля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Польша Полугрош (1/2 гроша) 1524 "Литва" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - March 22, 2024
Польша Полугрош (1/2 гроша) 1524 "Литва" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - March 22, 2024
Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 22 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша Полугрош (1/2 гроша) 1524 "Литва" на аукционе Russiancoin - March 21, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 21 марта 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Польша Полугрош (1/2 гроша) 1524 "Литва" на аукционе COINSNET - February 24, 2024
Польша Полугрош (1/2 гроша) 1524 "Литва" на аукционе COINSNET - February 24, 2024
Продавец COINSNET
Дата 24 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша Полугрош (1/2 гроша) 1524 "Литва" на аукционе Russiancoin - February 8, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 8 февраля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Польша Полугрош (1/2 гроша) 1524 "Литва" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - January 26, 2024
Польша Полугрош (1/2 гроша) 1524 "Литва" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - January 26, 2024
Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 26 января 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша Полугрош (1/2 гроша) 1524 "Литва" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Польша Полугрош (1/2 гроша) 1524 "Литва" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность MS63 NGC
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Польша Полугрош (1/2 гроша) 1524 "Литва" на аукционе Katz - September 24, 2023
Продавец Katz
Дата 24 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Полугрош (1/2 гроша) 1524 "Литва" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - September 22, 2023
Польша Полугрош (1/2 гроша) 1524 "Литва" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - September 22, 2023
Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 22 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Полугрош (1/2 гроша) 1524 "Литва" на аукционе Stary Sklep - February 12, 2023
Польша Полугрош (1/2 гроша) 1524 "Литва" на аукционе Stary Sklep - February 12, 2023
Продавец Stary Sklep
Дата 12 февраля 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец WCN
Дата 9 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Полугрош (1/2 гроша) 1524 "Литва" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2023
Польша Полугрош (1/2 гроша) 1524 "Литва" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Полугрош (1/2 гроша) 1524 "Литва" на аукционе Katz - December 22, 2022
Продавец Katz
Дата 22 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша Полугрош (1/2 гроша) 1524 "Литва" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2022
Польша Полугрош (1/2 гроша) 1524 "Литва" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша Полугрош (1/2 гроша) 1524 "Литва" на аукционе Rzeszowski DA - September 15, 2022
Польша Полугрош (1/2 гроша) 1524 "Литва" на аукционе Rzeszowski DA - September 15, 2022
Продавец Rzeszowski DA
Дата 15 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
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Где купить?
Польша Полугрош (1/2 гроша) 1524 "Литва" на аукционе Russiancoin - August 8, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 8 августа 2024
Сохранность Нет оценки
К аукциону

Где продать?

Для продажи Полугрош (1/2 гроша) 1524 "Литва" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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