Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Полугрош (1/2 гроша) 1521 года "Литва" (Польша, Сигизмунд I Старый)
Фотография: H.D. Rauch
Техническая информация
- Металл Серебро (0,375)
- Вес 1,3 гр
- Чистого серебра (0,0157 oz) 0,4875 гр
- Диаметр 20 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Польша
- Период Сигизмунд I Старый
- Номинал Полугрош (1/2 гроша)
- Год 1521
- Правитель Сигизмунд I Старый (Король польский)
- Монетный двор Вильно
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (125)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Полугрош (1/2 гроша) 1521 года "Литва". Это серебряная монета периода Сигизмунда I Старого отчеканена на виленском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 43 проданному на аукционе Numedux Krzysztof Łukasik за 950 PLN. Торги состоялись 6 ноября 2020.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 24 мая 2024
Сохранность VF
Цена
76 $
Цена в валюте аукциона 300 PLN
Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 22 марта 2024
Сохранность XF
Цена
30 $
Цена в валюте аукциона 120 PLN
Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 22 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 22 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 15 марта 2024
Сохранность VF
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Дата 11 февраля 2024
Сохранность XF
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Продавец Stary Sklep
Дата 11 февраля 2024
Сохранность XF
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Дата 11 февраля 2024
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Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность XF
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Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 26 января 2024
Сохранность VF
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Продавец Numisbalt
Дата 10 декабря 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 10 декабря 2023
Сохранность Нет оценки
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Дата 10 декабря 2023
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Дата 1 декабря 2023
Сохранность XF
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Дата 12 ноября 2023
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Дата 15 октября 2023
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Продавец Stary Sklep
Дата 15 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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