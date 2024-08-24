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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Полугрош (1/2 гроша) 1521 года "Литва" (Польша, Сигизмунд I Старый)

Аверс монеты - Полугрош (1/2 гроша) 1521 года "Литва" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд I Старый Реверс монеты - Полугрош (1/2 гроша) 1521 года "Литва" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд I Старый

Фотография: H.D. Rauch

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,375)
  • Вес 1,3 гр
  • Чистого серебра (0,0157 oz) 0,4875 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Польша
  • Период Сигизмунд I Старый
  • Номинал Полугрош (1/2 гроша)
  • Год 1521
  • Правитель Сигизмунд I Старый (Король польский)
  • Монетный двор Вильно
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (125)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Полугрош (1/2 гроша) 1521 года "Литва". Это серебряная монета периода Сигизмунда I Старого отчеканена на виленском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 43 проданному на аукционе Numedux Krzysztof Łukasik за 950 PLN. Торги состоялись 6 ноября 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша Полугрош (1/2 гроша) 1521 "Литва" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - May 24, 2024
Польша Полугрош (1/2 гроша) 1521 "Литва" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - May 24, 2024
Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 24 мая 2024
Сохранность VF
Цена
76 $
Цена в валюте аукциона 300 PLN
Польша Полугрош (1/2 гроша) 1521 "Литва" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - May 24, 2024
Польша Полугрош (1/2 гроша) 1521 "Литва" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - May 24, 2024
Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 24 мая 2024
Сохранность VF
Цена
Польша Полугрош (1/2 гроша) 1521 "Литва" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - March 22, 2024
Польша Полугрош (1/2 гроша) 1521 "Литва" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - March 22, 2024
Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 22 марта 2024
Сохранность XF
Цена
30 $
Цена в валюте аукциона 120 PLN
Польша Полугрош (1/2 гроша) 1521 "Литва" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - March 22, 2024
Польша Полугрош (1/2 гроша) 1521 "Литва" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - March 22, 2024
Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 22 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша Полугрош (1/2 гроша) 1521 "Литва" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - March 22, 2024
Польша Полугрош (1/2 гроша) 1521 "Литва" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - March 22, 2024
Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 22 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша Полугрош (1/2 гроша) 1521 "Литва" на аукционе Niemczyk - March 15, 2024
Польша Полугрош (1/2 гроша) 1521 "Литва" на аукционе Niemczyk - March 15, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 15 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша Полугрош (1/2 гроша) 1521 "Литва" на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Польша Полугрош (1/2 гроша) 1521 "Литва" на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Продавец Stary Sklep
Дата 11 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша Полугрош (1/2 гроша) 1521 "Литва" на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Польша Полугрош (1/2 гроша) 1521 "Литва" на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Продавец Stary Sklep
Дата 11 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша Полугрош (1/2 гроша) 1521 "Литва" на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Польша Полугрош (1/2 гроша) 1521 "Литва" на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Продавец Stary Sklep
Дата 11 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша Полугрош (1/2 гроша) 1521 "Литва" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Польша Полугрош (1/2 гроша) 1521 "Литва" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша Полугрош (1/2 гроша) 1521 "Литва" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - January 26, 2024
Польша Полугрош (1/2 гроша) 1521 "Литва" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - January 26, 2024
Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 26 января 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 18 января 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша Полугрош (1/2 гроша) 1521 "Литва" на аукционе Numisbalt - December 10, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 10 декабря 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Польша Полугрош (1/2 гроша) 1521 "Литва" на аукционе Numisbalt - December 10, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 10 декабря 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Польша Полугрош (1/2 гроша) 1521 "Литва" на аукционе Numisbalt - December 10, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 10 декабря 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Польша Полугрош (1/2 гроша) 1521 "Литва" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - December 1, 2023
Польша Полугрош (1/2 гроша) 1521 "Литва" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - December 1, 2023
Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 1 декабря 2023
Сохранность XF
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Польша Полугрош (1/2 гроша) 1521 "Литва" на аукционе Rzeszowski DA - November 12, 2023
Польша Полугрош (1/2 гроша) 1521 "Литва" на аукционе Rzeszowski DA - November 12, 2023
Продавец Rzeszowski DA
Дата 12 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Полугрош (1/2 гроша) 1521 "Литва" на аукционе Numisbalt - November 5, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 5 ноября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Польша Полугрош (1/2 гроша) 1521 "Литва" на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Польша Полугрош (1/2 гроша) 1521 "Литва" на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Продавец Stary Sklep
Дата 15 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Полугрош (1/2 гроша) 1521 "Литва" на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Польша Полугрош (1/2 гроша) 1521 "Литва" на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Продавец Stary Sklep
Дата 15 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Полугрош (1/2 гроша) 1521 "Литва" на аукционе Numisbalt - October 1, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 1 октября 2023
Сохранность VF
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Где продать?

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