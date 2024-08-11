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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Полугрош (1/2 гроша) 1520 года "Литва" (Польша, Сигизмунд I Старый)

Аверс монеты - Полугрош (1/2 гроша) 1520 года "Литва" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд I Старый Реверс монеты - Полугрош (1/2 гроша) 1520 года "Литва" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд I Старый

Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,375)
  • Вес 1,3 гр
  • Чистого серебра (0,0157 oz) 0,4875 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Польша
  • Период Сигизмунд I Старый
  • Номинал Полугрош (1/2 гроша)
  • Год 1520
  • Правитель Сигизмунд I Старый (Король польский)
  • Монетный двор Вильно
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (167)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Полугрош (1/2 гроша) 1520 года "Литва". Это серебряная монета периода Сигизмунда I Старого отчеканена на виленском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 53 проданному на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat за 540 PLN. Торги состоялись 26 января 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша Полугрош (1/2 гроша) 1520 "Литва" на аукционе Russiancoin - July 11, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 11 июля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Польша Полугрош (1/2 гроша) 1520 "Литва" на аукционе Russiancoin - June 13, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 13 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Польша Полугрош (1/2 гроша) 1520 "Литва" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - May 24, 2024
Польша Полугрош (1/2 гроша) 1520 "Литва" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - May 24, 2024
Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 24 мая 2024
Сохранность XF
Цена
20 $
Цена в валюте аукциона 80 PLN
Польша Полугрош (1/2 гроша) 1520 "Литва" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - May 24, 2024
Польша Полугрош (1/2 гроша) 1520 "Литва" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - May 24, 2024
Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 24 мая 2024
Сохранность XF
Цена
30 $
Цена в валюте аукциона 120 PLN
Польша Полугрош (1/2 гроша) 1520 "Литва" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - May 24, 2024
Польша Полугрош (1/2 гроша) 1520 "Литва" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - May 24, 2024
Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 24 мая 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша Полугрош (1/2 гроша) 1520 "Литва" на аукционе Russiancoin - May 16, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 16 мая 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Польша Полугрош (1/2 гроша) 1520 "Литва" на аукционе Katz - April 28, 2024
Продавец Katz
Дата 28 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша Полугрош (1/2 гроша) 1520 "Литва" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - April 26, 2024
Польша Полугрош (1/2 гроша) 1520 "Литва" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - April 26, 2024
Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 26 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша Полугрош (1/2 гроша) 1520 "Литва" на аукционе Russiancoin - April 18, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 18 апреля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Польша Полугрош (1/2 гроша) 1520 "Литва" на аукционе Polskie Towarzystwo Numizmatyczne - April 13, 2024
Польша Полугрош (1/2 гроша) 1520 "Литва" на аукционе Polskie Towarzystwo Numizmatyczne - April 13, 2024
Продавец Polskie Towarzystwo Numizmatyczne
Дата 13 апреля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
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Польша Полугрош (1/2 гроша) 1520 "Литва" на аукционе Russiancoin - March 21, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 21 марта 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Польша Полугрош (1/2 гроша) 1520 "Литва" на аукционе Russiancoin - February 22, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 22 февраля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Польша Полугрош (1/2 гроша) 1520 "Литва" на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Польша Полугрош (1/2 гроша) 1520 "Литва" на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Продавец Stary Sklep
Дата 11 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша Полугрош (1/2 гроша) 1520 "Литва" на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Польша Полугрош (1/2 гроша) 1520 "Литва" на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Продавец Stary Sklep
Дата 11 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша Полугрош (1/2 гроша) 1520 "Литва" на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Польша Полугрош (1/2 гроша) 1520 "Литва" на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Продавец Stary Sklep
Дата 11 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша Полугрош (1/2 гроша) 1520 "Литва" на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Польша Полугрош (1/2 гроша) 1520 "Литва" на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Продавец Stary Sklep
Дата 11 февраля 2024
Сохранность XF
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Польша Полугрош (1/2 гроша) 1520 "Литва" на аукционе Katz - February 11, 2024
Продавец Katz
Дата 11 февраля 2024
Сохранность XF
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Польша Полугрош (1/2 гроша) 1520 "Литва" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Польша Полугрош (1/2 гроша) 1520 "Литва" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша Полугрош (1/2 гроша) 1520 "Литва" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - January 26, 2024
Польша Полугрош (1/2 гроша) 1520 "Литва" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - January 26, 2024
Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 26 января 2024
Сохранность VF
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Польша Полугрош (1/2 гроша) 1520 "Литва" на аукционе Russiancoin - January 25, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 25 января 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Польша Полугрош (1/2 гроша) 1520 "Литва" на аукционе Russiancoin - December 21, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 21 декабря 2023
Сохранность Нет оценки
Цена

Где продать?

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