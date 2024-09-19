Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Полугрош (1/2 гроша) 1519 года "Литва" (Польша, Сигизмунд I Старый)
Фотография: Stary Sklep
Техническая информация
- Металл Серебро (0,375)
- Вес 1,3 гр
- Чистого серебра (0,0157 oz) 0,4875 гр
- Диаметр 20 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Польша
- Период Сигизмунд I Старый
- Номинал Полугрош (1/2 гроша)
- Год 1519
- Правитель Сигизмунд I Старый (Король польский)
- Монетный двор Вильно
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (153)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Полугрош (1/2 гроша) 1519 года "Литва". Это серебряная монета периода Сигизмунда I Старого отчеканена на виленском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 284 проданному на аукционе Poznański Dom Aukcyjny & Podlaski Gabinet Numizmatyczny за 600 PLN. Торги состоялись 19 января 2013.
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Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 24 мая 2024
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Цена
18 $
Цена в валюте аукциона 70 PLN
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Дата 24 мая 2024
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Дата 13 апреля 2024
Сохранность Нет оценки
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