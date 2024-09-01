Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Полугрош (1/2 гроша) 1516 года "Литва" (Польша, Сигизмунд I Старый)
Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY
Техническая информация
- Металл Серебро (0,375)
- Вес 1,3 гр
- Чистого серебра (0,0157 oz) 0,4875 гр
- Диаметр 20 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Польша
- Период Сигизмунд I Старый
- Номинал Полугрош (1/2 гроша)
- Год 1516
- Правитель Сигизмунд I Старый (Король польский)
- Монетный двор Вильно
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (60)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Полугрош (1/2 гроша) 1516 года "Литва". Это серебряная монета периода Сигизмунда I Старого отчеканена на виленском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 235 проданному на аукционе Stary Sklep за 500 PLN. Торги состоялись 9 октября 2021.
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Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 24 мая 2024
Сохранность XF
Цена
28 $
Цена в валюте аукциона 110 PLN
Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 24 мая 2024
Сохранность VF
Цена
61 $
Цена в валюте аукциона 240 PLN
Продавец Numis Poland
Дата 24 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 11 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 15 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 22 сентября 2023
Сохранность F
Цена
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