Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Полугрош (1/2 гроша) 1509 года "Литва" (Польша, Сигизмунд I Старый)
Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY
Техническая информация
- Металл Серебро (0,375)
- Вес 1,3 гр
- Чистого серебра (0,0157 oz) 0,4875 гр
- Диаметр 20 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Польша
- Период Сигизмунд I Старый
- Номинал Полугрош (1/2 гроша)
- Год 1509
- Правитель Сигизмунд I Старый (Король польский)
- Монетный двор Вильно
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (207)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Полугрош (1/2 гроша) 1509 года "Литва". Это серебряная монета периода Сигизмунда I Старого отчеканена на виленском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 99 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 3900 PLN. Торги состоялись 22 октября 2010.
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