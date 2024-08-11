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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Полугрош (1/2 гроша) 1509 года "Литва" (Польша, Сигизмунд I Старый)

Аверс монеты - Полугрош (1/2 гроша) 1509 года "Литва" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд I Старый Реверс монеты - Полугрош (1/2 гроша) 1509 года "Литва" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд I Старый

Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,375)
  • Вес 1,3 гр
  • Чистого серебра (0,0157 oz) 0,4875 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Польша
  • Период Сигизмунд I Старый
  • Номинал Полугрош (1/2 гроша)
  • Год 1509
  • Правитель Сигизмунд I Старый (Король польский)
  • Монетный двор Вильно
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (207)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Полугрош (1/2 гроша) 1509 года "Литва". Это серебряная монета периода Сигизмунда I Старого отчеканена на виленском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 99 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 3900 PLN. Торги состоялись 22 октября 2010.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец WCN
Дата 18 июля 2024
Сохранность VF
Цена
18 $
Цена в валюте аукциона 70 PLN
Польша Полугрош (1/2 гроша) 1509 "Литва" на аукционе Frühwald - June 30, 2024
Продавец Frühwald
Дата 30 июня 2024
Сохранность F
Цена
11 $
Цена в валюте аукциона 10 EUR
Польша Полугрош (1/2 гроша) 1509 "Литва" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - June 28, 2024
Польша Полугрош (1/2 гроша) 1509 "Литва" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - June 28, 2024
Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 28 июня 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша Полугрош (1/2 гроша) 1509 "Литва" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - May 24, 2024
Польша Полугрош (1/2 гроша) 1509 "Литва" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - May 24, 2024
Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 24 мая 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша Полугрош (1/2 гроша) 1509 "Литва" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - May 24, 2024
Польша Полугрош (1/2 гроша) 1509 "Литва" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - May 24, 2024
Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 24 мая 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша Полугрош (1/2 гроша) 1509 "Литва" на аукционе Provenance Auctions - May 6, 2024
Польша Полугрош (1/2 гроша) 1509 "Литва" на аукционе Provenance Auctions - May 6, 2024
Продавец Provenance Auctions
Дата 6 мая 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша Полугрош (1/2 гроша) 1509 "Литва" на аукционе Polskie Towarzystwo Numizmatyczne - April 13, 2024
Польша Полугрош (1/2 гроша) 1509 "Литва" на аукционе Polskie Towarzystwo Numizmatyczne - April 13, 2024
Продавец Polskie Towarzystwo Numizmatyczne
Дата 13 апреля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
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Польша Полугрош (1/2 гроша) 1509 "Литва" на аукционе Numedux - April 12, 2024
Польша Полугрош (1/2 гроша) 1509 "Литва" на аукционе Numedux - April 12, 2024
Продавец Numedux
Дата 12 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша Полугрош (1/2 гроша) 1509 "Литва" на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Польша Полугрош (1/2 гроша) 1509 "Литва" на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша Полугрош (1/2 гроша) 1509 "Литва" на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Польша Полугрош (1/2 гроша) 1509 "Литва" на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша Полугрош (1/2 гроша) 1509 "Литва" на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Польша Полугрош (1/2 гроша) 1509 "Литва" на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Продавец Stary Sklep
Дата 11 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша Полугрош (1/2 гроша) 1509 "Литва" на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Польша Полугрош (1/2 гроша) 1509 "Литва" на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Продавец Stary Sklep
Дата 11 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша Полугрош (1/2 гроша) 1509 "Литва" на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Польша Полугрош (1/2 гроша) 1509 "Литва" на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Продавец Stary Sklep
Дата 11 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша Полугрош (1/2 гроша) 1509 "Литва" на аукционе Rzeszowski DA - January 18, 2024
Польша Полугрош (1/2 гроша) 1509 "Литва" на аукционе Rzeszowski DA - January 18, 2024
Продавец Rzeszowski DA
Дата 18 января 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша Полугрош (1/2 гроша) 1509 "Литва" на аукционе Numisbalt - December 10, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 10 декабря 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Польша Полугрош (1/2 гроша) 1509 "Литва" на аукционе Numisbalt - December 10, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 10 декабря 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Польша Полугрош (1/2 гроша) 1509 "Литва" на аукционе Numisbalt - December 10, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 10 декабря 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Польша Полугрош (1/2 гроша) 1509 "Литва" на аукционе Numisbalt - December 10, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 10 декабря 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Польша Полугрош (1/2 гроша) 1509 "Литва" на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Польша Полугрош (1/2 гроша) 1509 "Литва" на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Продавец Stary Sklep
Дата 15 октября 2023
Сохранность VF
Цена
Польша Полугрош (1/2 гроша) 1509 "Литва" на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Польша Полугрош (1/2 гроша) 1509 "Литва" на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Продавец Stary Sklep
Дата 15 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Полугрош (1/2 гроша) 1509 "Литва" на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Польша Полугрош (1/2 гроша) 1509 "Литва" на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Продавец Stary Sklep
Дата 15 октября 2023
Сохранность VF
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Где продать?

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