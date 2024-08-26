Полугрош (1/2 гроша) 1599 (1509) года. Ошибка в дате (Польша, Сигизмунд I Старый)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Полугрош (1/2 гроша) 1599 (1509) года. Ошибка в дате. Это серебряная монета периода Сигизмунда I Старого отчеканена на Краковском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 148 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 320 PLN. Торги состоялись 29 мая 2004.

Сохранность XF (1) VF (2)