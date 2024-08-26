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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Полугрош (1/2 гроша) 1599 (1509) года. Ошибка в дате (Польша, Сигизмунд I Старый)

Разновидность: Ошибка в дате

Аверс монеты - Полугрош (1/2 гроша) 1599 (1509) года Ошибка в дате - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд I Старый Реверс монеты - Полугрош (1/2 гроша) 1599 (1509) года Ошибка в дате - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд I Старый

Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 1,03 гр
  • Диаметр 19 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Польша
  • Период Сигизмунд I Старый
  • Номинал Полугрош (1/2 гроша)
  • Год 1599 (1509)
  • Правитель Сигизмунд I Старый (Король польский)
  • Монетный двор Краков
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (3) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Полугрош (1/2 гроша) 1599 (1509) года. Ошибка в дате. Это серебряная монета периода Сигизмунда I Старого отчеканена на Краковском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 148 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 320 PLN. Торги состоялись 29 мая 2004.

Сохранность
  • Все фирмы
  • MARCINIAK (1)
  • Stary Sklep (1)
  • WCN (1)
Польша Полугрош (1/2 гроша) 1599 (1509) на аукционе Stary Sklep - October 16, 2022
Польша Полугрош (1/2 гроша) 1599 (1509) на аукционе Stary Sklep - October 16, 2022
Продавец Stary Sklep
Дата 16 октября 2022
Сохранность XF
Цена
77 $
Цена в валюте аукциона 380 PLN
Польша Полугрош (1/2 гроша) 1599 (1509) на аукционе MARCINIAK - May 29, 2019
Польша Полугрош (1/2 гроша) 1599 (1509) на аукционе MARCINIAK - May 29, 2019
Продавец MARCINIAK
Дата 29 мая 2019
Сохранность VF
Цена
42 $
Цена в валюте аукциона 160 PLN
Продавец WCN
Дата 29 мая 2004
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи Полугрош (1/2 гроша) 1509 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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