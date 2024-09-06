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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Полугрош (1/2 гроша) 1511 года (Польша, Сигизмунд I Старый)

Аверс монеты - Полугрош (1/2 гроша) 1511 года - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд I Старый Реверс монеты - Полугрош (1/2 гроша) 1511 года - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд I Старый

Фотография: WÓJCICKI - Polski Dom Aukcyjny

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 1,03 гр
  • Диаметр 19 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Польша
  • Период Сигизмунд I Старый
  • Номинал Полугрош (1/2 гроша)
  • Год 1511
  • Правитель Сигизмунд I Старый (Король польский)
  • Монетный двор Краков
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (58)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Полугрош (1/2 гроша) 1511 года. Это серебряная монета периода Сигизмунда I Старого отчеканена на Краковском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 240 проданному на аукционе COINSNET Krzysztof Padzikowski за 650 PLN. Торги состоялись 24 февраля 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец WCN
Дата 4 июля 2024
Сохранность XF
Цена
18 $
Цена в валюте аукциона 70 PLN
Польша Полугрош (1/2 гроша) 1511 на аукционе Frühwald - June 30, 2024
Продавец Frühwald
Дата 30 июня 2024
Сохранность F
Цена
Польша Полугрош (1/2 гроша) 1511 на аукционе Frühwald - June 30, 2024
Продавец Frühwald
Дата 30 июня 2024
Сохранность F
Цена
Польша Полугрош (1/2 гроша) 1511 на аукционе Frühwald - June 30, 2024
Продавец Frühwald
Дата 30 июня 2024
Сохранность VG
Цена
Продавец WCN
Дата 6 июня 2024
Сохранность VF
Цена
8 $
Цена в валюте аукциона 32 PLN
Польша Полугрош (1/2 гроша) 1511 на аукционе Cieszyńskie CN - May 26, 2024
Польша Полугрош (1/2 гроша) 1511 на аукционе Cieszyńskie CN - May 26, 2024
Продавец Cieszyńskie CN
Дата 26 мая 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша Полугрош (1/2 гроша) 1511 на аукционе COINSNET - February 24, 2024
Польша Полугрош (1/2 гроша) 1511 на аукционе COINSNET - February 24, 2024
Продавец COINSNET
Дата 24 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 1 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 28 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 21 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 9 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Полугрош (1/2 гроша) 1511 на аукционе Cieszyńskie CN - November 5, 2023
Польша Полугрош (1/2 гроша) 1511 на аукционе Cieszyńskie CN - November 5, 2023
Продавец Cieszyńskie CN
Дата 5 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Полугрош (1/2 гроша) 1511 на аукционе Wu-eL - October 18, 2023
Польша Полугрош (1/2 гроша) 1511 на аукционе Wu-eL - October 18, 2023
Продавец Wu-eL
Дата 18 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Полугрош (1/2 гроша) 1511 на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Польша Полугрош (1/2 гроша) 1511 на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Полугрош (1/2 гроша) 1511 на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Польша Полугрош (1/2 гроша) 1511 на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 21 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
Польша Полугрош (1/2 гроша) 1511 на аукционе COINSNET - September 3, 2023
Польша Полугрош (1/2 гроша) 1511 на аукционе COINSNET - September 3, 2023
Продавец COINSNET
Дата 3 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 24 августа 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Полугрош (1/2 гроша) 1511 на аукционе Niemczyk - June 23, 2023
Польша Полугрош (1/2 гроша) 1511 на аукционе Niemczyk - June 23, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 23 июня 2023
Сохранность XF
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Польша Полугрош (1/2 гроша) 1511 на аукционе Stary Sklep - February 12, 2023
Польша Полугрош (1/2 гроша) 1511 на аукционе Stary Sklep - February 12, 2023
Продавец Stary Sklep
Дата 12 февраля 2023
Сохранность AU
Цена
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Польша Полугрош (1/2 гроша) 1511 на аукционе Numisbalt - December 10, 2022
Продавец Numisbalt
Дата 10 декабря 2022
Сохранность Нет оценки
Цена

Где продать?

Для продажи Полугрош (1/2 гроша) 1511 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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