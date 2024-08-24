Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Полугрош (1/2 гроша) 15101 (1510) года. Ошибка в дате (Польша, Сигизмунд I Старый)
Разновидность: Ошибка в дате
Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY
Техническая информация
- Металл Серебро
- Вес 1,03 гр
- Диаметр 19 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Польша
- Период Сигизмунд I Старый
- Номинал Полугрош (1/2 гроша)
- Год 15101 (1510)
- Правитель Сигизмунд I Старый (Король польский)
- Монетный двор Краков
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (1) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Полугрош (1/2 гроша) 15101 (1510) года. Ошибка в дате. Это серебряная монета периода Сигизмунда I Старого отчеканена на Краковском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1073 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 370 PLN. Торги состоялись 4 февраля 2022.
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