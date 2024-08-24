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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Полугрош (1/2 гроша) 15101 (1510) года. Ошибка в дате (Польша, Сигизмунд I Старый)

Разновидность: Ошибка в дате

Аверс монеты - Полугрош (1/2 гроша) 15101 (1510) года Ошибка в дате - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд I Старый Реверс монеты - Полугрош (1/2 гроша) 15101 (1510) года Ошибка в дате - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд I Старый

Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 1,03 гр
  • Диаметр 19 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Польша
  • Период Сигизмунд I Старый
  • Номинал Полугрош (1/2 гроша)
  • Год 15101 (1510)
  • Правитель Сигизмунд I Старый (Король польский)
  • Монетный двор Краков
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Полугрош (1/2 гроша) 15101 (1510) года. Ошибка в дате. Это серебряная монета периода Сигизмунда I Старого отчеканена на Краковском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1073 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 370 PLN. Торги состоялись 4 февраля 2022.

Сохранность
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Польша Полугрош (1/2 гроша) 15101 (1510) на аукционе MARCINIAK - February 10, 2022
Польша Полугрош (1/2 гроша) 15101 (1510) на аукционе MARCINIAK - February 10, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 10 февраля 2022
Сохранность XF
Цена
******
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Где продать?

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