Полугрош (1/2 гроша) 15101 (1510) года. Ошибка в дате (Польша, Сигизмунд I Старый)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Полугрош (1/2 гроша) 15101 (1510) года. Ошибка в дате. Это серебряная монета периода Сигизмунда I Старого отчеканена на Краковском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1073 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 370 PLN. Торги состоялись 4 февраля 2022.

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