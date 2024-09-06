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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Полугрош (1/2 гроша) 1510 года (Польша, Сигизмунд I Старый)

Аверс монеты - Полугрош (1/2 гроша) 1510 года - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд I Старый Реверс монеты - Полугрош (1/2 гроша) 1510 года - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд I Старый

Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 1,03 гр
  • Диаметр 19 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Польша
  • Период Сигизмунд I Старый
  • Номинал Полугрош (1/2 гроша)
  • Год 1510
  • Правитель Сигизмунд I Старый (Король польский)
  • Монетный двор Краков
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (63) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Полугрош (1/2 гроша) 1510 года. Это серебряная монета периода Сигизмунда I Старого отчеканена на Краковском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 115 проданному на аукционе Stary Sklep за 800 PLN. Торги состоялись 15 октября 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец WCN
Дата 4 июля 2024
Сохранность VF
Цена
18 $
Цена в валюте аукциона 70 PLN
Польша Полугрош (1/2 гроша) 1510 на аукционе Frühwald - June 30, 2024
Продавец Frühwald
Дата 30 июня 2024
Сохранность F
Цена
Польша Полугрош (1/2 гроша) 1510 на аукционе Frühwald - June 30, 2024
Продавец Frühwald
Дата 30 июня 2024
Сохранность F
Цена
Польша Полугрош (1/2 гроша) 1510 на аукционе Frühwald - June 30, 2024
Продавец Frühwald
Дата 30 июня 2024
Сохранность F
Цена
Польша Полугрош (1/2 гроша) 1510 на аукционе Frühwald - June 30, 2024
Продавец Frühwald
Дата 30 июня 2024
Сохранность F
Цена
Польша Полугрош (1/2 гроша) 1510 на аукционе Frühwald - June 30, 2024
Продавец Frühwald
Дата 30 июня 2024
Сохранность F
Цена
Польша Полугрош (1/2 гроша) 1510 на аукционе Frühwald - June 30, 2024
Продавец Frühwald
Дата 30 июня 2024
Сохранность VF
Цена
11 $
Цена в валюте аукциона 10 EUR
Продавец WCN
Дата 6 июня 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 2 мая 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша Полугрош (1/2 гроша) 1510 на аукционе WDA - MiM - April 26, 2024
Польша Полугрош (1/2 гроша) 1510 на аукционе WDA - MiM - April 26, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 26 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша Полугрош (1/2 гроша) 1510 на аукционе Rzeszowski DA - April 22, 2024
Польша Полугрош (1/2 гроша) 1510 на аукционе Rzeszowski DA - April 22, 2024
Продавец Rzeszowski DA
Дата 22 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша Полугрош (1/2 гроша) 1510 на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Польша Полугрош (1/2 гроша) 1510 на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша Полугрош (1/2 гроша) 1510 на аукционе Auctiones - December 17, 2023
Продавец Auctiones
Дата 17 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
Продавец WCN
Дата 14 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Полугрош (1/2 гроша) 1510 на аукционе Numedux - November 25, 2023
Польша Полугрош (1/2 гроша) 1510 на аукционе Numedux - November 25, 2023
Продавец Numedux
Дата 25 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 9 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Полугрош (1/2 гроша) 1510 на аукционе Wu-eL - October 18, 2023
Польша Полугрош (1/2 гроша) 1510 на аукционе Wu-eL - October 18, 2023
Продавец Wu-eL
Дата 18 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Полугрош (1/2 гроша) 1510 на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Польша Полугрош (1/2 гроша) 1510 на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Полугрош (1/2 гроша) 1510 на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Польша Полугрош (1/2 гроша) 1510 на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Полугрош (1/2 гроша) 1510 на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Польша Полугрош (1/2 гроша) 1510 на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Полугрош (1/2 гроша) 1510 на аукционе Numisbalt - October 1, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 1 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи Полугрош (1/2 гроша) 1510 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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