Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Полугрош (1/2 гроша) 1510 года (Польша, Сигизмунд I Старый)
Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY
Техническая информация
- Металл Серебро
- Вес 1,03 гр
- Диаметр 19 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Польша
- Период Сигизмунд I Старый
- Номинал Полугрош (1/2 гроша)
- Год 1510
- Правитель Сигизмунд I Старый (Король польский)
- Монетный двор Краков
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (63) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Полугрош (1/2 гроша) 1510 года. Это серебряная монета периода Сигизмунда I Старого отчеканена на Краковском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 115 проданному на аукционе Stary Sklep за 800 PLN. Торги состоялись 15 октября 2022.
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Продавец WDA - MiM
Дата 26 апреля 2024
Сохранность XF
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 22 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Numedux
Дата 25 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Wu-eL
Дата 18 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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