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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Полугрош (1/2 гроша) 1509 года (Польша, Сигизмунд I Старый)

Аверс монеты - Полугрош (1/2 гроша) 1509 года - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд I Старый Реверс монеты - Полугрош (1/2 гроша) 1509 года - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд I Старый

Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 1,03 гр
  • Диаметр 19 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Польша
  • Период Сигизмунд I Старый
  • Номинал Полугрош (1/2 гроша)
  • Год 1509
  • Правитель Сигизмунд I Старый (Король польский)
  • Монетный двор Краков
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (103) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Полугрош (1/2 гроша) 1509 года. Это серебряная монета периода Сигизмунда I Старого отчеканена на Краковском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 572 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 950 PLN. Торги состоялись 1 октября 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец WCN
Дата 4 июля 2024
Сохранность VF
Цена
18 $
Цена в валюте аукциона 70 PLN
Польша Полугрош (1/2 гроша) 1509 на аукционе Frühwald - June 30, 2024
Продавец Frühwald
Дата 30 июня 2024
Сохранность F
Цена
Польша Полугрош (1/2 гроша) 1509 на аукционе Frühwald - June 30, 2024
Продавец Frühwald
Дата 30 июня 2024
Сохранность VF
Цена
Польша Полугрош (1/2 гроша) 1509 на аукционе Frühwald - June 30, 2024
Продавец Frühwald
Дата 30 июня 2024
Сохранность VF
Цена
Польша Полугрош (1/2 гроша) 1509 на аукционе Frühwald - June 30, 2024
Продавец Frühwald
Дата 30 июня 2024
Сохранность F
Цена
Польша Полугрош (1/2 гроша) 1509 на аукционе Frühwald - June 30, 2024
Продавец Frühwald
Дата 30 июня 2024
Сохранность VF
Цена
15 $
Цена в валюте аукциона 14 EUR
Польша Полугрош (1/2 гроша) 1509 на аукционе Frühwald - June 30, 2024
Продавец Frühwald
Дата 30 июня 2024
Сохранность VF
Цена
Польша Полугрош (1/2 гроша) 1509 на аукционе Frühwald - June 30, 2024
Продавец Frühwald
Дата 30 июня 2024
Сохранность F
Цена
Польша Полугрош (1/2 гроша) 1509 на аукционе Frühwald - June 30, 2024
Продавец Frühwald
Дата 30 июня 2024
Сохранность F
Цена
Польша Полугрош (1/2 гроша) 1509 на аукционе Frühwald - June 30, 2024
Продавец Frühwald
Дата 30 июня 2024
Сохранность F
Цена
Польша Полугрош (1/2 гроша) 1509 на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша Полугрош (1/2 гроша) 1509 на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 30 мая 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 28 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша Полугрош (1/2 гроша) 1509 на аукционе WDA - MiM - March 1, 2024
Польша Полугрош (1/2 гроша) 1509 на аукционе WDA - MiM - March 1, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 1 марта 2024
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец WCN
Дата 1 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша Полугрош (1/2 гроша) 1509 на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Польша Полугрош (1/2 гроша) 1509 на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 28 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Полугрош (1/2 гроша) 1509 на аукционе Russiancoin - November 23, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 23 ноября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец WCN
Дата 9 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Полугрош (1/2 гроша) 1509 на аукционе Cieszyńskie CN - November 5, 2023
Польша Полугрош (1/2 гроша) 1509 на аукционе Cieszyńskie CN - November 5, 2023
Продавец Cieszyńskie CN
Дата 5 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
Польша Полугрош (1/2 гроша) 1509 на аукционе Russiancoin - October 26, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 26 октября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена

Где продать?

Для продажи Полугрош (1/2 гроша) 1509 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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