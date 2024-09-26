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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Полугрош (1/2 гроша) 15008 (1508) года. Ошибка в дате (Польша, Сигизмунд I Старый)

Разновидность: Ошибка в дате

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Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 1,03 гр
  • Диаметр 19 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Польша
  • Период Сигизмунд I Старый
  • Номинал Полугрош (1/2 гроша)
  • Год 15008 (1508)
  • Правитель Сигизмунд I Старый (Король польский)
  • Монетный двор Краков
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (0) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Извините, нет данных о продажах этой монеты

Где продать?

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