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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Полугрош (1/2 гроша) 1508 года (Польша, Сигизмунд I Старый)

Аверс монеты - Полугрош (1/2 гроша) 1508 года - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд I Старый Реверс монеты - Полугрош (1/2 гроша) 1508 года - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд I Старый

Фотография: Numis Poland

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 1,03 гр
  • Диаметр 19 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Польша
  • Период Сигизмунд I Старый
  • Номинал Полугрош (1/2 гроша)
  • Год 1508
  • Правитель Сигизмунд I Старый (Король польский)
  • Монетный двор Краков
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (61) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Полугрош (1/2 гроша) 1508 года. Это серебряная монета периода Сигизмунда I Старого отчеканена на Краковском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 181 проданному на аукционе WÓJCICKI - Polski Dom Aukcyjny за 2000 PLN. Торги состоялись 9 марта 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец WCN
Дата 4 июля 2024
Сохранность XF
Цена
13 $
Цена в валюте аукциона 50 PLN
Польша Полугрош (1/2 гроша) 1508 на аукционе Frühwald - June 30, 2024
Продавец Frühwald
Дата 30 июня 2024
Сохранность VF
Цена
Польша Полугрош (1/2 гроша) 1508 на аукционе Frühwald - June 30, 2024
Продавец Frühwald
Дата 30 июня 2024
Сохранность F
Цена
Польша Полугрош (1/2 гроша) 1508 на аукционе Frühwald - June 30, 2024
Продавец Frühwald
Дата 30 июня 2024
Сохранность VF
Цена
Польша Полугрош (1/2 гроша) 1508 на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша Полугрош (1/2 гроша) 1508 на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность VF
Цена
20 $
Цена в валюте аукциона 80 PLN
Продавец WCN
Дата 28 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша Полугрош (1/2 гроша) 1508 на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Польша Полугрош (1/2 гроша) 1508 на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Польша Полугрош (1/2 гроша) 1508 на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Польша Полугрош (1/2 гроша) 1508 на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 15 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша Полугрош (1/2 гроша) 1508 на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Польша Полугрош (1/2 гроша) 1508 на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Продавец Stary Sklep
Дата 11 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 14 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 9 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Полугрош (1/2 гроша) 1508 на аукционе Wu-eL - October 18, 2023
Польша Полугрош (1/2 гроша) 1508 на аукционе Wu-eL - October 18, 2023
Продавец Wu-eL
Дата 18 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Полугрош (1/2 гроша) 1508 на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Польша Полугрош (1/2 гроша) 1508 на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Полугрош (1/2 гроша) 1508 на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Польша Полугрош (1/2 гроша) 1508 на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Полугрош (1/2 гроша) 1508 на аукционе COINSNET - September 3, 2023
Польша Полугрош (1/2 гроша) 1508 на аукционе COINSNET - September 3, 2023
Продавец COINSNET
Дата 3 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Полугрош (1/2 гроша) 1508 на аукционе COINSNET - September 3, 2023
Польша Полугрош (1/2 гроша) 1508 на аукционе COINSNET - September 3, 2023
Продавец COINSNET
Дата 3 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Полугрош (1/2 гроша) 1508 на аукционе COINSNET - September 3, 2023
Польша Полугрош (1/2 гроша) 1508 на аукционе COINSNET - September 3, 2023
Продавец COINSNET
Дата 3 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 31 августа 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 6 июля 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Полугрош (1/2 гроша) 1508 на аукционе Stare Monety - May 19, 2023
Польша Полугрош (1/2 гроша) 1508 на аукционе Stare Monety - May 19, 2023
Продавец Stare Monety
Дата 19 мая 2023
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи Полугрош (1/2 гроша) 1508 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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