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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Полугрош (1/2 гроша) 1507 года (Польша, Сигизмунд I Старый)

Аверс монеты - Полугрош (1/2 гроша) 1507 года - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд I Старый Реверс монеты - Полугрош (1/2 гроша) 1507 года - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд I Старый

Фотография: COINSNET Krzysztof Padzikowski

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 1,03 гр
  • Диаметр 19 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Польша
  • Период Сигизмунд I Старый
  • Номинал Полугрош (1/2 гроша)
  • Год 1507
  • Правитель Сигизмунд I Старый (Король польский)
  • Монетный двор Краков
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (84)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Полугрош (1/2 гроша) 1507 года. Это серебряная монета периода Сигизмунда I Старого отчеканена на Краковском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 37 проданному на аукционе Rzeszowski Dom Aukcyjny за 750 PLN. Торги состоялись 10 мая 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец WCN
Дата 4 июля 2024
Сохранность VF
Цена
11 $
Цена в валюте аукциона 42 PLN
Польша Полугрош (1/2 гроша) 1507 на аукционе Frühwald - June 30, 2024
Продавец Frühwald
Дата 30 июня 2024
Сохранность F
Цена
Польша Полугрош (1/2 гроша) 1507 на аукционе Frühwald - June 30, 2024
Продавец Frühwald
Дата 30 июня 2024
Сохранность VF
Цена
Польша Полугрош (1/2 гроша) 1507 на аукционе Frühwald - June 30, 2024
Продавец Frühwald
Дата 30 июня 2024
Сохранность F
Цена
Польша Полугрош (1/2 гроша) 1507 на аукционе Frühwald - June 30, 2024
Продавец Frühwald
Дата 30 июня 2024
Сохранность F
Цена
Польша Полугрош (1/2 гроша) 1507 на аукционе Frühwald - June 30, 2024
Продавец Frühwald
Дата 30 июня 2024
Сохранность F
Цена
12 $
Цена в валюте аукциона 11 EUR
Польша Полугрош (1/2 гроша) 1507 на аукционе Frühwald - June 30, 2024
Продавец Frühwald
Дата 30 июня 2024
Сохранность VF
Цена
Польша Полугрош (1/2 гроша) 1507 на аукционе Frühwald - June 30, 2024
Продавец Frühwald
Дата 30 июня 2024
Сохранность F
Цена
Польша Полугрош (1/2 гроша) 1507 на аукционе Frühwald - June 30, 2024
Продавец Frühwald
Дата 30 июня 2024
Сохранность F
Цена
Польша Полугрош (1/2 гроша) 1507 на аукционе Frühwald - June 30, 2024
Продавец Frühwald
Дата 30 июня 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша Полугрош (1/2 гроша) 1507 на аукционе Frühwald - June 30, 2024
Продавец Frühwald
Дата 30 июня 2024
Сохранность F
Цена
Польша Полугрош (1/2 гроша) 1507 на аукционе BAC - June 25, 2024
Продавец BAC
Дата 25 июня 2024
Сохранность VF
Цена
Польша Полугрош (1/2 гроша) 1507 на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша Полугрош (1/2 гроша) 1507 на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 1 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша Полугрош (1/2 гроша) 1507 на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Польша Полугрош (1/2 гроша) 1507 на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 28 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 21 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Полугрош (1/2 гроша) 1507 на аукционе Stare Monety - December 8, 2023
Польша Полугрош (1/2 гроша) 1507 на аукционе Stare Monety - December 8, 2023
Продавец Stare Monety
Дата 8 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 9 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 19 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Полугрош (1/2 гроша) 1507 на аукционе Wu-eL - October 18, 2023
Польша Полугрош (1/2 гроша) 1507 на аукционе Wu-eL - October 18, 2023
Продавец Wu-eL
Дата 18 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи Полугрош (1/2 гроша) 1507 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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