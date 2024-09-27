Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Полугрош (1/2 гроша) 1507 года (Польша, Сигизмунд I Старый)
Фотография: COINSNET Krzysztof Padzikowski
Техническая информация
- Металл Серебро
- Вес 1,03 гр
- Диаметр 19 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Польша
- Период Сигизмунд I Старый
- Номинал Полугрош (1/2 гроша)
- Год 1507
- Правитель Сигизмунд I Старый (Король польский)
- Монетный двор Краков
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (84)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Полугрош (1/2 гроша) 1507 года. Это серебряная монета периода Сигизмунда I Старого отчеканена на Краковском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 37 проданному на аукционе Rzeszowski Dom Aukcyjny за 750 PLN. Торги состоялись 10 мая 2021.
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Продавец Frühwald
Дата 30 июня 2024
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Дата 13 июня 2024
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Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
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Дата 8 декабря 2023
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