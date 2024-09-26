Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Дукат 1548 года "Гданьск" (Польша, Сигизмунд I Старый)
Цены на аукционах (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Дукат 1548 года "Гданьск". Это золотая монета периода Сигизмунда I Старого отчеканена на Гданьском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 24002 проданному на аукционе Stack's Bowers за 160000 USD. Торги состоялись 15 января 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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