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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Дукат 1548 года "Гданьск" (Польша, Сигизмунд I Старый)

Аверс монеты - Дукат 1548 года "Гданьск" - цена золотой монеты - Польша, Сигизмунд I Старый Реверс монеты - Дукат 1548 года "Гданьск" - цена золотой монеты - Польша, Сигизмунд I Старый

Фотография: Muzeum Narodowego w Warszawie

Техническая информация

  • Металл Золото
  • Вес 3,57 гр
  • Диаметр 22 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Сигизмунд I Старый
  • Номинал Дукат
  • Год 1548
  • Правитель Сигизмунд I Старый (Король польский)
  • Монетный двор Гданьск
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Дукат 1548 года "Гданьск". Это золотая монета периода Сигизмунда I Старого отчеканена на Гданьском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 24002 проданному на аукционе Stack's Bowers за 160000 USD. Торги состоялись 15 января 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
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  • Pegasus Auctions (1)
  • Stack's (1)
Польша Дукат 1548 "Гданьск" на аукционе Pegasus Auctions - June 4, 2023
Продавец Pegasus Auctions
Дата 4 июня 2023
Сохранность XF
Цена
30032 $
Цена в валюте аукциона 28000 EUR
Польша Дукат 1548 "Гданьск" на аукционе Stack's - January 15, 2023
Польша Дукат 1548 "Гданьск" на аукционе Stack's - January 15, 2023
Продавец Stack's
Дата 15 января 2023
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Где продать?

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