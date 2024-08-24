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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Дукат 1547 года "Гданьск" (Польша, Сигизмунд I Старый)

Аверс монеты - Дукат 1547 года "Гданьск" - цена золотой монеты - Польша, Сигизмунд I Старый Реверс монеты - Дукат 1547 года "Гданьск" - цена золотой монеты - Польша, Сигизмунд I Старый

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Золото
  • Вес 3,57 гр
  • Диаметр 22 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Сигизмунд I Старый
  • Номинал Дукат
  • Год 1547
  • Правитель Сигизмунд I Старый (Король польский)
  • Монетный двор Гданьск
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (7)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Дукат 1547 года "Гданьск". Это золотая монета периода Сигизмунда I Старого отчеканена на Гданьском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 25480 проданному на аукционе Heritage Auctions за 135125 USD. Торги состоялись 25 сентября 2013.

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Польша Дукат 1547 "Гданьск" на аукционе Niemczyk - October 26, 2018
Польша Дукат 1547 "Гданьск" на аукционе Niemczyk - October 26, 2018
Продавец Niemczyk
Дата 26 октября 2018
Сохранность XF
Цена
92418 $
Цена в валюте аукциона 350000 PLN
Польша Дукат 1547 "Гданьск" на аукционе Spink - December 1, 2015
Продавец Spink
Дата 1 декабря 2015
Сохранность XF
Цена
37701 $
Цена в валюте аукциона 25000 GBP
Польша Дукат 1547 "Гданьск" на аукционе Heritage - October 1, 2013
Польша Дукат 1547 "Гданьск" на аукционе Heritage - October 1, 2013
Продавец Heritage
Дата 1 октября 2013
Сохранность AU
Цена
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Польша Дукат 1547 "Гданьск" на аукционе Künker - January 27, 2011
Продавец Künker
Дата 27 января 2011
Сохранность VF
Цена
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Польша Дукат 1547 "Гданьск" на аукционе Niemczyk - October 22, 2010
Польша Дукат 1547 "Гданьск" на аукционе Niemczyk - October 22, 2010
Продавец Niemczyk
Дата 22 октября 2010
Сохранность XF
Цена
******
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Польша Дукат 1547 "Гданьск" на аукционе Leo Hamburger - May 8, 1932
Польша Дукат 1547 "Гданьск" на аукционе Leo Hamburger - May 8, 1932
Из коллекции Хоминьского
Продавец Leo Hamburger
Дата 8 мая 1932
Сохранность XF
Цена
Польша Дукат 1547 "Гданьск" на аукционе Otto Helbing - April 24, 1904
Польша Дукат 1547 "Гданьск" на аукционе Otto Helbing - April 24, 1904
Из коллекции Хелминского
Продавец Otto Helbing
Дата 24 апреля 1904
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи Дукат 1547 "Гданьск" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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