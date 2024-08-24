Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Дукат 1547 года "Гданьск" (Польша, Сигизмунд I Старый)
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Золото
- Вес 3,57 гр
- Диаметр 22 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Сигизмунд I Старый
- Номинал Дукат
- Год 1547
- Правитель Сигизмунд I Старый (Король польский)
- Монетный двор Гданьск
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (7)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Дукат 1547 года "Гданьск". Это золотая монета периода Сигизмунда I Старого отчеканена на Гданьском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 25480 проданному на аукционе Heritage Auctions за 135125 USD. Торги состоялись 25 сентября 2013.
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Продавец Niemczyk
Дата 26 октября 2018
Сохранность XF
Цена
92418 $
Цена в валюте аукциона 350000 PLN
Продавец Heritage
Дата 1 октября 2013
Сохранность AU
Цена
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Продавец Künker
Дата 27 января 2011
Сохранность VF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 22 октября 2010
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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