Дукат 1534 года CS (Польша, Сигизмунд I Старый)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Дукат 1534 года со знаком CS. Это золотая монета периода Сигизмунда I Старого отчеканена на Краковском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 156 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 300000 PLN. Торги состоялись 9 июня 2012.

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