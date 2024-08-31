Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Дукат 1534 года CS (Польша, Сигизмунд I Старый)
Фотография: Gorny & Mosch
Техническая информация
- Металл Золото
- Вес 3,57 гр
- Диаметр 23 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Сигизмунд I Старый
- Номинал Дукат
- Год 1534
- Правитель Сигизмунд I Старый (Король польский)
- Монетный двор Краков
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Дукат 1534 года со знаком CS. Это золотая монета периода Сигизмунда I Старого отчеканена на Краковском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 156 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 300000 PLN. Торги состоялись 9 июня 2012.
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 7 марта 2005
Сохранность VF
Цена
52852 $
Цена в валюте аукциона 40000 EUR
Где продать?
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