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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Дукат 1534 года CS (Польша, Сигизмунд I Старый)

Аверс монеты - Дукат 1534 года CS - цена золотой монеты - Польша, Сигизмунд I Старый Реверс монеты - Дукат 1534 года CS - цена золотой монеты - Польша, Сигизмунд I Старый

Фотография: Gorny & Mosch

Техническая информация

  • Металл Золото
  • Вес 3,57 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Сигизмунд I Старый
  • Номинал Дукат
  • Год 1534
  • Правитель Сигизмунд I Старый (Король польский)
  • Монетный двор Краков
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Дукат 1534 года со знаком CS. Это золотая монета периода Сигизмунда I Старого отчеканена на Краковском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 156 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 300000 PLN. Торги состоялись 9 июня 2012.

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Продавец WCN
Дата 9 июня 2012
Сохранность VF
Цена
88190 $
Цена в валюте аукциона 300000 PLN
Польша Дукат 1534 CS на аукционе Gorny & Mosch - March 7, 2005
Продавец Gorny & Mosch
Дата 7 марта 2005
Сохранность VF
Цена
52852 $
Цена в валюте аукциона 40000 EUR
Польша Дукат 1534 CS на аукционе CNG - December 5, 2000
Польша Дукат 1534 CS на аукционе CNG - December 5, 2000
Из коллекции Каролькевича
Продавец CNG
Дата 5 декабря 2000
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи Дукат 1534 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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