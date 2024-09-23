Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Дукат 1532 года CN (Польша, Сигизмунд I Старый)
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Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Дукат 1532 года со знаком CN. Это золотая монета периода Сигизмунда I Старого отчеканена на Краковском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2851 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 70000 EUR. Торги состоялись 26 июня 2019.
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