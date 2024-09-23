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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Дукат 1532 года CN (Польша, Сигизмунд I Старый)

Аверс монеты - Дукат 1532 года CN - цена золотой монеты - Польша, Сигизмунд I Старый Реверс монеты - Дукат 1532 года CN - цена золотой монеты - Польша, Сигизмунд I Старый

Фотография: Fritz Rudolf Künker - Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Золото
  • Вес 3,57 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Сигизмунд I Старый
  • Номинал Дукат
  • Год 1532
  • Правитель Сигизмунд I Старый (Король польский)
  • Монетный двор Краков
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Дукат 1532 года со знаком CN. Это золотая монета периода Сигизмунда I Старого отчеканена на Краковском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2851 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 70000 EUR. Торги состоялись 26 июня 2019.

Сохранность
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Польша Дукат 1532 CN на аукционе Künker - June 26, 2019
Продавец Künker
Дата 26 июня 2019
Сохранность VF
Цена
******
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