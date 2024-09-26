Дукат 1532 года CS (Польша, Сигизмунд I Старый)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Дукат 1532 года со знаком CS. Это золотая монета периода Сигизмунда I Старого отчеканена на Краковском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 182 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 300000 PLN. Торги состоялись 5 июня 2010.

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