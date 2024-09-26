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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Дукат 1532 года CS (Польша, Сигизмунд I Старый)

Аверс монеты - Дукат 1532 года CS - цена золотой монеты - Польша, Сигизмунд I Старый Реверс монеты - Дукат 1532 года CS - цена золотой монеты - Польша, Сигизмунд I Старый

Фотография: Muzeum Narodowego w Warszawie

Техническая информация

  • Металл Золото
  • Вес 3,57 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Сигизмунд I Старый
  • Номинал Дукат
  • Год 1532
  • Правитель Сигизмунд I Старый (Король польский)
  • Монетный двор Краков
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (3) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Дукат 1532 года со знаком CS. Это золотая монета периода Сигизмунда I Старого отчеканена на Краковском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 182 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 300000 PLN. Торги состоялись 5 июня 2010.

Сохранность
  • Все фирмы
  • WCN (3)
Продавец WCN
Дата 14 мая 2016
Сохранность VF
Цена
73209 $
Цена в валюте аукциона 285000 PLN
Продавец WCN
Дата 5 июня 2010
Сохранность VF
Цена
86175 $
Цена в валюте аукциона 300000 PLN
Продавец WCN
Дата 3 июня 2000
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи Дукат 1532 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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