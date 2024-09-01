Дукат 1529 года CN (Польша, Сигизмунд I Старый)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Дукат 1529 года со знаком CN. Это золотая монета периода Сигизмунда I Старого отчеканена на Краковском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 24001 проданному на аукционе Stack's Bowers за 200000 USD. Торги состоялись 15 января 2023.

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