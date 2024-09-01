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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Дукат 1529 года CN (Польша, Сигизмунд I Старый)

Аверс монеты - Дукат 1529 года CN - цена золотой монеты - Польша, Сигизмунд I Старый Реверс монеты - Дукат 1529 года CN - цена золотой монеты - Польша, Сигизмунд I Старый

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Золото
  • Вес 3,57 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Сигизмунд I Старый
  • Номинал Дукат
  • Год 1529
  • Правитель Сигизмунд I Старый (Король польский)
  • Монетный двор Краков
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Дукат 1529 года со знаком CN. Это золотая монета периода Сигизмунда I Старого отчеканена на Краковском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 24001 проданному на аукционе Stack's Bowers за 200000 USD. Торги состоялись 15 января 2023.

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Польша Дукат 1529 CN на аукционе Stack's - January 15, 2023
Польша Дукат 1529 CN на аукционе Stack's - January 15, 2023
Продавец Stack's
Дата 15 января 2023
Сохранность MS61 PCGS
Цена
200000 $
Цена в валюте аукциона 200000 USD
Польша Дукат 1529 CN на аукционе Niemczyk - March 19, 2021
Польша Дукат 1529 CN на аукционе Niemczyk - March 19, 2021
Продавец Niemczyk
Дата 19 марта 2021
Сохранность XF
Цена
2318 $
Цена в валюте аукциона 9000 PLN
Польша Дукат 1529 CN на аукционе Niemczyk - December 15, 2017
Польша Дукат 1529 CN на аукционе Niemczyk - December 15, 2017
Продавец Niemczyk
Дата 15 декабря 2017
Сохранность XF
Цена
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Польша Дукат 1529 CN на аукционе Niemczyk - October 18, 2013
Польша Дукат 1529 CN на аукционе Niemczyk - October 18, 2013
Продавец Niemczyk
Дата 18 октября 2013
Сохранность XF
Цена
******
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Польша Дукат 1529 CN на аукционе GGN - April 21, 2001
Польша Дукат 1529 CN на аукционе GGN - April 21, 2001
Продавец GGN
Дата 21 апреля 2001
Сохранность Нет оценки
Цена
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Польша Дукат 1529 CN на аукционе Adolph Hess Nachfolger - March 29, 1908
Польша Дукат 1529 CN на аукционе Adolph Hess Nachfolger - March 29, 1908
Из коллекции Кубицкого
Продавец Adolph Hess Nachfolger
Дата 29 марта 1908
Сохранность AU
Цена

Где продать?

Для продажи Дукат 1529 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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