Польша Период: 1506-2020 1506-2020
2 дуката 1533 года CS (Польша, Сигизмунд I Старый)
Техническая информация
- Металл Золото
- Вес 7,14 гр
- Диаметр 29 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Сигизмунд I Старый
- Номинал 2 дуката
- Год 1533
- Правитель Сигизмунд I Старый (Король польский)
- Монетный двор Краков
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (0) Разновидности (2)
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