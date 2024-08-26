Польша Период: 1506-2020 1506-2020
2 дуката 1533 года CS. Антикварная подделка (Польша, Сигизмунд I Старый)
Разновидность: Антикварная подделка
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Золото
- Вес 7,14 гр
- Диаметр 29 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Сигизмунд I Старый
- Номинал 2 дуката
- Год 1533
- Правитель Сигизмунд I Старый (Король польский)
- Монетный двор Краков
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (2) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 2 дуката 1533 года со знаком CS. Антикварная подделка. Это золотая монета периода Сигизмунда I Старого отчеканена на Краковском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 76 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 6100 PLN. Торги состоялись 19 июня 1999.
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