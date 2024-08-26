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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

2 дуката 1533 года CS. Антикварная подделка (Польша, Сигизмунд I Старый)

Разновидность: Антикварная подделка

Аверс монеты - 2 дуката 1533 года CS Антикварная подделка - цена золотой монеты - Польша, Сигизмунд I Старый Реверс монеты - 2 дуката 1533 года CS Антикварная подделка - цена золотой монеты - Польша, Сигизмунд I Старый

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Золото
  • Вес 7,14 гр
  • Диаметр 29 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Сигизмунд I Старый
  • Номинал 2 дуката
  • Год 1533
  • Правитель Сигизмунд I Старый (Король польский)
  • Монетный двор Краков
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 2 дуката 1533 года со знаком CS. Антикварная подделка. Это золотая монета периода Сигизмунда I Старого отчеканена на Краковском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 76 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 6100 PLN. Торги состоялись 19 июня 1999.

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Продавец WCN
Дата 19 июня 1999
Сохранность VF
Цена
1564 $
Цена в валюте аукциона 6100 PLN
Польша 2 дуката 1533 CS на аукционе Leo Hamburger - May 8, 1932
Польша 2 дуката 1533 CS на аукционе Leo Hamburger - May 8, 1932
Из коллекции Хоминьского
Продавец Leo Hamburger
Дата 8 мая 1932
Сохранность XF
Цена

Где продать?

Для продажи 2 дуката 1533 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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