2 дуката 1533 года CS. Антикварная подделка (Польша, Сигизмунд I Старый)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 2 дуката 1533 года со знаком CS. Антикварная подделка. Это золотая монета периода Сигизмунда I Старого отчеканена на Краковском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 76 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 6100 PLN. Торги состоялись 19 июня 1999.

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