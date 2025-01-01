Каталог
Аукционы
Тарифы
USD
USD
· Доллар США
EUR
· Евро
GBP
· Фунт стерлингов
CHF
· Швейцарский франк
PLN
· Польский злотый
RUB
· Российский рубль
English
Polski
Русский
Deutsch
Español
Вход
Аккаунт
Ваш аккаунт
0 дней
Счета
Выход
Искать по фото
Отмена
В аукционах
В каталоге
Ольденбург
Период:
1802-1869
1802-1869
Пётр Фридрих Вильгельм
1802-1818
Николаус Фридрих Петер
1853-1869
Главная
Каталог
Ольденбург
1854
Монеты Ольденбурга 1854 года
Выберите категорию
Все
Все
Медь
Медные монеты
1 шварен 1854 B
Средняя цена
45 $
Продажи
0
1
Категория
Год
Поиск