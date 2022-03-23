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ОльденбургПериод:1802-1869 1802-1869

1/2 гротена 1802 года (Ольденбург, Пётр Фридрих Вильгельм)

Аверс монеты - 1/2 гротена 1802 года - цена монеты - Ольденбург, Пётр Фридрих ВильгельмРеверс монеты - 1/2 гротена 1802 года - цена монеты - Ольденбург, Пётр Фридрих Вильгельм

Фотография: WAG online Auktionen oHG

Техническая информация

  • МеталлМедь
  • Вес3,34 - 3,7 гр
  • Диаметр20 мм
  • ГуртГладкий
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC78,192

Описание

  • СтранаОльденбург
  • ПериодПётр Фридрих Вильгельм
  • Номинал1/2 гротена
  • Год1802
  • ПравительПётр Фридрих Вильгельм (Великий герцог Ольденбургский)
  • Монетный дворБерлин
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (20)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость ольденбургской монеты 1/2 гротена 1802 года. Это медная монета периода Петра Фридриха Вильгельма. Рекорд цены принадлежит лоту 3053 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 850 EUR. Торги состоялись 23 марта 2022.

Сохранность
Ольденбург 1/2 гротена 1802 на аукционе Münzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller - 10 апреля 2025
ПродавецMünzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller
Дата10 апреля 2025
СохранностьXF
Цена
39 $
Цена в валюте аукциона 36 EUR
Ольденбург 1/2 гротена 1802 на аукционе Künker - 7 марта 2025
ПродавецKünker
Дата7 марта 2025
СохранностьVF
Цена
421 $
Цена в валюте аукциона 390 EUR
Ольденбург 1/2 гротена 1802 на аукционе Teutoburger - 15 сентября 2023
ПродавецTeutoburger
Дата15 сентября 2023
СохранностьXF
Цена
******
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Ольденбург 1/2 гротена 1802 на аукционе Zöttl - 22 января 2023
ПродавецZöttl
Дата22 января 2023
СохранностьVF
Цена
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Ольденбург 1/2 гротена 1802 на аукционе WAG - 9 октября 2022
ПродавецWAG
Дата9 октября 2022
СохранностьXF
Цена
******
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Ольденбург 1/2 гротена 1802 на аукционе Künker - 21 июля 2022
ПродавецKünker
Дата21 июля 2022
СохранностьVF
Цена
******
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Ольденбург 1/2 гротена 1802 на аукционе Zöttl - 21 мая 2022
ПродавецZöttl
Дата21 мая 2022
СохранностьVF
Цена
Ольденбург 1/2 гротена 1802 на аукционе Künker - 24 марта 2022
ПродавецKünker
Дата24 марта 2022
СохранностьXF
Цена
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Ольденбург 1/2 гротена 1802 на аукционе Zöttl - 20 ноября 2021
ПродавецZöttl
Дата20 ноября 2021
СохранностьVF
Цена
Ольденбург 1/2 гротена 1802 на аукционе Numismatica Ferrarese - 27 декабря 2020
ПродавецNumismatica Ferrarese
Дата27 декабря 2020
СохранностьVF
Цена
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Ольденбург 1/2 гротена 1802 на аукционе Aureo & Calicó - 19 сентября 2019
ПродавецAureo & Calicó
Дата19 сентября 2019
СохранностьVF
Цена
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Ольденбург 1/2 гротена 1802 на аукционе WAG - 12 мая 2019
ПродавецWAG
Дата12 мая 2019
СохранностьXF
Цена
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Ольденбург 1/2 гротена 1802 на аукционе WAG - 14 января 2018
ПродавецWAG
Дата14 января 2018
СохранностьUNC
Цена
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Ольденбург 1/2 гротена 1802 на аукционе Westfälische - 24 ноября 2015
ПродавецWestfälische
Дата24 ноября 2015
СохранностьVF
Цена
******
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Ольденбург 1/2 гротена 1802 на аукционе Rauch - 7 ноября 2015
ПродавецRauch
Дата7 ноября 2015
СохранностьVF
Цена
******
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Ольденбург 1/2 гротена 1802 на аукционе Westfälische - 24 февраля 2015
ПродавецWestfälische
Дата24 февраля 2015
СохранностьXF
Цена
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Ольденбург 1/2 гротена 1802 на аукционе Emporium Hamburg - 14 ноября 2014
ПродавецEmporium Hamburg
Дата14 ноября 2014
СохранностьXF
Цена
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Ольденбург 1/2 гротена 1802 на аукционе Ars Time - 24 июня 2014
ПродавецArs Time
Дата24 июня 2014
СохранностьXF
Цена
Ольденбург 1/2 гротена 1802 на аукционе Grün - 16 ноября 2011
ПродавецGrün
Дата16 ноября 2011
СохранностьVF
Цена
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Ольденбург 1/2 гротена 1802 на аукционе Künker - 21 июня 2006
ПродавецKünker
Дата21 июня 2006
СохранностьVF
Цена
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Где продать?

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