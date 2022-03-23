ОльденбургПериод:1802-1869 1802-1869
1/2 гротена 1802 года (Ольденбург, Пётр Фридрих Вильгельм)
Фотография: WAG online Auktionen oHG
Техническая информация
- МеталлМедь
- Вес3,34 - 3,7 гр
- Диаметр20 мм
- ГуртГладкий
- Отношение сторонМедальное (↑↑)
- Тираж UNC78,192
Описание
- СтранаОльденбург
- ПериодПётр Фридрих Вильгельм
- Номинал1/2 гротена
- Год1802
- ПравительПётр Фридрих Вильгельм (Великий герцог Ольденбургский)
- Монетный дворБерлин
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах (20)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость ольденбургской монеты 1/2 гротена 1802 года. Это медная монета периода Петра Фридриха Вильгельма. Рекорд цены принадлежит лоту 3053 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 850 EUR. Торги состоялись 23 марта 2022.
Сохранность
ПродавецMünzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller
Дата10 апреля 2025
СохранностьXF
Цена
39 $
Цена в валюте аукциона 36 EUR
ПродавецNumismatica Ferrarese
Дата27 декабря 2020
СохранностьVF
Цена
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