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ОльденбургПериод:1802-1869 1802-1869

Грош 1869 года B (Ольденбург, Николаус Фридрих Петер)

Аверс монеты - Грош 1869 года B - цена серебряной монеты - Ольденбург, Николаус Фридрих ПетерРеверс монеты - Грош 1869 года B - цена серебряной монеты - Ольденбург, Николаус Фридрих Петер

Фотография: Fritz Rudolf Künker - Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,220)
  • Вес2,196 гр
  • Чистого серебра (0,0155 oz) 0,4831 гр
  • Диаметр18,2 мм
  • ГуртГладкий
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC90,000

Описание

  • СтранаОльденбург
  • ПериодНиколаус Фридрих Петер
  • НоминалГрош
  • Год1869
  • ПравительНиколаус Фридрих Пётр (Великий герцог Ольденбургский)
  • Монетный дворГанновер
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (13)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость ольденбургской монеты Грош 1869 года со знаком B. Это серебряная монета периода Николауса Фридриха Петра. Рекорд цены принадлежит лоту 36580 проданному на аукционе Heritage Auctions за 259 USD. Торги состоялись 17 января 2017.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Ольденбург Грош 1869 B на аукционе WAG - 11 февраля 2024
ПродавецWAG
Дата11 февраля 2024
СохранностьAU
Цена
92 $
Цена в валюте аукциона 85 EUR
Ольденбург Грош 1869 B на аукционе Teutoburger - 8 декабря 2023
ПродавецTeutoburger
Дата8 декабря 2023
СохранностьAU
Цена
59 $
Цена в валюте аукциона 55 EUR
Ольденбург Грош 1869 B на аукционе WAG - 9 октября 2022
ПродавецWAG
Дата9 октября 2022
СохранностьUNC
Цена
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Ольденбург Грош 1869 B на аукционе Künker - 2 февраля 2022
ПродавецKünker
Дата2 февраля 2022
СохранностьAU
Цена
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Ольденбург Грош 1869 B на аукционе Katz - 18 апреля 2021
ПродавецKatz
Дата18 апреля 2021
СохранностьAU
Цена
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Ольденбург Грош 1869 B на аукционе Künker - 13 августа 2020
ПродавецKünker
Дата13 августа 2020
СохранностьAU
Цена
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Ольденбург Грош 1869 B на аукционе Teutoburger - 9 декабря 2017
ПродавецTeutoburger
Дата9 декабря 2017
СохранностьPROOF
Цена
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Ольденбург Грош 1869 B на аукционе Heritage - 18 января 2017
Ольденбург Грош 1869 B на аукционе Heritage - 18 января 2017
ПродавецHeritage
Дата18 января 2017
СохранностьPF64 CAMEO PCGS
Цена
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Ольденбург Грош 1869 B на аукционе WAG - 6 ноября 2016
ПродавецWAG
Дата6 ноября 2016
СохранностьUNC
Цена
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Ольденбург Грош 1869 B на аукционе WAG - 10 апреля 2016
ПродавецWAG
Дата10 апреля 2016
СохранностьAU
Цена
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Ольденбург Грош 1869 B на аукционе Künker - 11 февраля 2016
ПродавецKünker
Дата11 февраля 2016
СохранностьPROOF
Цена
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Ольденбург Грош 1869 B на аукционе WAG - 7 декабря 2014
ПродавецWAG
Дата7 декабря 2014
СохранностьUNC
Цена
******
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Ольденбург Грош 1869 B на аукционе Grün - 16 ноября 2011
ПродавецGrün
Дата16 ноября 2011
СохранностьAU
Цена
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Где продать?

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