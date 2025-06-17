ОльденбургПериод:1802-1869 1802-1869
Грош 1869 года B (Ольденбург, Николаус Фридрих Петер)
Техническая информация
- МеталлСеребро (0,220)
- Вес2,196 гр
- Чистого серебра (0,0155 oz) 0,4831 гр
- Диаметр18,2 мм
- ГуртГладкий
- Отношение сторонМедальное (↑↑)
- Тираж UNC90,000
Описание
- СтранаОльденбург
- ПериодНиколаус Фридрих Петер
- НоминалГрош
- Год1869
- ПравительНиколаус Фридрих Пётр (Великий герцог Ольденбургский)
- Монетный дворГанновер
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах (13)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость ольденбургской монеты Грош 1869 года со знаком B. Это серебряная монета периода Николауса Фридриха Петра. Рекорд цены принадлежит лоту 36580 проданному на аукционе Heritage Auctions за 259 USD. Торги состоялись 17 января 2017.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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