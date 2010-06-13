ОльденбургПериод:1802-1869 1802-1869
Грош 1866 года B (Ольденбург, Николаус Фридрих Петер)
Техническая информация
- МеталлСеребро (0,220)
- Вес2,196 гр
- Чистого серебра (0,0155 oz) 0,4831 гр
- Диаметр18,2 мм
- ГуртГладкий
- Отношение сторонМедальное (↑↑)
- Тираж UNC120,000
Описание
- СтранаОльденбург
- ПериодНиколаус Фридрих Петер
- НоминалГрош
- Год1866
- ПравительНиколаус Фридрих Пётр (Великий герцог Ольденбургский)
- Монетный дворГанновер
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах (10)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость ольденбургской монеты Грош 1866 года со знаком B. Это серебряная монета периода Николауса Фридриха Петра. Рекорд цены принадлежит лоту 61100 проданному на аукционе Heritage Auctions за 75 USD. Торги состоялись 13 июня 2010.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
ПродавецNumismática Leilões
Дата28 мая 2024
СохранностьНет оценки
Цена
22 $
Цена в валюте аукциона 20 EUR
Где продать?
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