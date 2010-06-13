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ОльденбургПериод:1802-1869 1802-1869

Грош 1866 года B (Ольденбург, Николаус Фридрих Петер)

Аверс монеты - Грош 1866 года B - цена серебряной монеты - Ольденбург, Николаус Фридрих ПетерРеверс монеты - Грош 1866 года B - цена серебряной монеты - Ольденбург, Николаус Фридрих Петер

Фотография: Fritz Rudolf Künker - Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,220)
  • Вес2,196 гр
  • Чистого серебра (0,0155 oz) 0,4831 гр
  • Диаметр18,2 мм
  • ГуртГладкий
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC120,000

Описание

  • СтранаОльденбург
  • ПериодНиколаус Фридрих Петер
  • НоминалГрош
  • Год1866
  • ПравительНиколаус Фридрих Пётр (Великий герцог Ольденбургский)
  • Монетный дворГанновер
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (10)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость ольденбургской монеты Грош 1866 года со знаком B. Это серебряная монета периода Николауса Фридриха Петра. Рекорд цены принадлежит лоту 61100 проданному на аукционе Heritage Auctions за 75 USD. Торги состоялись 13 июня 2010.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Ольденбург Грош 1866 B на аукционе Numismática Leilões - 28 мая 2024
ПродавецNumismática Leilões
Дата28 мая 2024
СохранностьНет оценки
Цена
22 $
Цена в валюте аукциона 20 EUR
Ольденбург Грош 1866 B на аукционе WAG - 9 октября 2022
ПродавецWAG
Дата9 октября 2022
СохранностьAU
Цена
63 $
Цена в валюте аукциона 65 EUR
Ольденбург Грош 1866 B на аукционе Künker - 2 февраля 2022
ПродавецKünker
Дата2 февраля 2022
СохранностьAU
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Ольденбург Грош 1866 B на аукционе Coinhouse - 30 октября 2021
ПродавецCoinhouse
Дата30 октября 2021
СохранностьVF
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Ольденбург Грош 1866 B на аукционе Katz - 18 апреля 2021
ПродавецKatz
Дата18 апреля 2021
СохранностьXF
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Ольденбург Грош 1866 B на аукционе Möller - 9 апреля 2018
ПродавецMöller
Дата9 апреля 2018
СохранностьUNC
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Ольденбург Грош 1866 B на аукционе WAG - 3 сентября 2017
ПродавецWAG
Дата3 сентября 2017
СохранностьAU
Цена
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Ольденбург Грош 1866 B на аукционе Rauch - 29 июня 2013
ПродавецRauch
Дата29 июня 2013
СохранностьXF
Цена
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Ольденбург Грош 1866 B на аукционе Grün - 16 ноября 2011
ПродавецGrün
Дата16 ноября 2011
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Ольденбург Грош 1866 B на аукционе Heritage - 13 июня 2010
Ольденбург Грош 1866 B на аукционе Heritage - 13 июня 2010
ПродавецHeritage
Дата13 июня 2010
СохранностьMS66 NGC
Цена
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Где продать?

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