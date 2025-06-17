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ОльденбургПериод:1802-1869 1802-1869

Грош 1864 года B (Ольденбург, Николаус Фридрих Петер)

Аверс монеты - Грош 1864 года B - цена серебряной монеты - Ольденбург, Николаус Фридрих ПетерРеверс монеты - Грош 1864 года B - цена серебряной монеты - Ольденбург, Николаус Фридрих Петер

Фотография: Auktionen Münzhandlung Sonntag

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,220)
  • Вес2,196 гр
  • Чистого серебра (0,0155 oz) 0,4831 гр
  • Диаметр18,2 мм
  • ГуртГладкий
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC30,000

Описание

  • СтранаОльденбург
  • ПериодНиколаус Фридрих Петер
  • НоминалГрош
  • Год1864
  • ПравительНиколаус Фридрих Пётр (Великий герцог Ольденбургский)
  • Монетный дворГанновер
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость ольденбургской монеты Грош 1864 года со знаком B. Это серебряная монета периода Николауса Фридриха Петра. Рекорд цены принадлежит лоту 1911 проданному на аукционе KM NUMIS за 180 CZK. Торги состоялись 10 июня 2024.

Сохранность
Ольденбург Грош 1864 B на аукционе KM NUMIS - 12 июня 2024
Ольденбург Грош 1864 B на аукционе KM NUMIS - 12 июня 2024
ПродавецKM NUMIS
Дата12 июня 2024
СохранностьAU
Цена
8 $
Цена в валюте аукциона 180 CZK
Ольденбург Грош 1864 B на аукционе Sonntag - 10 декабря 2014
ПродавецSonntag
Дата10 декабря 2014
СохранностьAU
Цена
Ольденбург Грош 1864 B на аукционе Künker - 9 февраля 2012
ПродавецKünker
Дата9 февраля 2012
СохранностьAU
Цена

Где продать?

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