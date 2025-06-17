ОльденбургПериод:1802-1869 1802-1869
Грош 1864 года B (Ольденбург, Николаус Фридрих Петер)
Фотография: Auktionen Münzhandlung Sonntag
Техническая информация
- МеталлСеребро (0,220)
- Вес2,196 гр
- Чистого серебра (0,0155 oz) 0,4831 гр
- Диаметр18,2 мм
- ГуртГладкий
- Отношение сторонМедальное (↑↑)
- Тираж UNC30,000
Описание
- СтранаОльденбург
- ПериодНиколаус Фридрих Петер
- НоминалГрош
- Год1864
- ПравительНиколаус Фридрих Пётр (Великий герцог Ольденбургский)
- Монетный дворГанновер
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость ольденбургской монеты Грош 1864 года со знаком B. Это серебряная монета периода Николауса Фридриха Петра. Рекорд цены принадлежит лоту 1911 проданному на аукционе KM NUMIS за 180 CZK. Торги состоялись 10 июня 2024.
Сохранность
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