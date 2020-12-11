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ОльденбургПериод:1802-1869 1802-1869

1 шварен 1866 года B (Ольденбург, Николаус Фридрих Петер)

Аверс монеты - 1 шварен 1866 года B - цена монеты - Ольденбург, Николаус Фридрих ПетерРеверс монеты - 1 шварен 1866 года B - цена монеты - Ольденбург, Николаус Фридрих Петер

Фотография: Numismática Leilões

Техническая информация

  • МеталлМедь
  • Вес1,282 гр
  • Диаметр16,28 мм
  • ГуртГладкий
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC144,000

Описание

  • СтранаОльденбург
  • ПериодНиколаус Фридрих Петер
  • Номинал1 шварен
  • Год1866
  • ПравительНиколаус Фридрих Пётр (Великий герцог Ольденбургский)
  • Монетный дворГанновер
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость ольденбургской монеты 1 шварен 1866 года со знаком B. Это медная монета периода Николауса Фридриха Петра. Рекорд цены принадлежит лоту 468 проданному на аукционе Auktionen Frühwald за 5 EUR. Торги состоялись 11 декабря 2020.

Сохранность
Ольденбург 1 шварен 1866 B на аукционе Numismática Leilões - 28 мая 2024
ПродавецNumismática Leilões
Дата28 мая 2024
СохранностьVF
Цена
5 $
Цена в валюте аукциона 5 EUR
Ольденбург 1 шварен 1866 B на аукционе Frühwald - 4 декабря 2021
ПродавецFrühwald
Дата4 декабря 2021
СохранностьVF
Цена
1 $
Цена в валюте аукциона 1 EUR
Ольденбург 1 шварен 1866 B на аукционе Frühwald - 4 июля 2021
ПродавецFrühwald
Дата4 июля 2021
СохранностьVF
Цена
Ольденбург 1 шварен 1866 B на аукционе Frühwald - 12 декабря 2020
ПродавецFrühwald
Дата12 декабря 2020
СохранностьVF
Цена
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Ольденбург 1 шварен 1866 B на аукционе Frühwald - 19 сентября 2020
ПродавецFrühwald
Дата19 сентября 2020
СохранностьVF
Цена

Где продать?

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