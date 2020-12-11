ОльденбургПериод:1802-1869 1802-1869
1 шварен 1866 года B (Ольденбург, Николаус Фридрих Петер)
Фотография: Numismática Leilões
Техническая информация
- МеталлМедь
- Вес1,282 гр
- Диаметр16,28 мм
- ГуртГладкий
- Отношение сторонМедальное (↑↑)
- Тираж UNC144,000
Описание
- СтранаОльденбург
- ПериодНиколаус Фридрих Петер
- Номинал1 шварен
- Год1866
- ПравительНиколаус Фридрих Пётр (Великий герцог Ольденбургский)
- Монетный дворГанновер
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах (5)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость ольденбургской монеты 1 шварен 1866 года со знаком B. Это медная монета периода Николауса Фридриха Петра. Рекорд цены принадлежит лоту 468 проданному на аукционе Auktionen Frühwald за 5 EUR. Торги состоялись 11 декабря 2020.
Сохранность
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