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ОльденбургПериод:1802-1869 1802-1869

1 шварен 1860 года B (Ольденбург, Николаус Фридрих Петер)

Аверс монеты - 1 шварен 1860 года B - цена монеты - Ольденбург, Николаус Фридрих ПетерРеверс монеты - 1 шварен 1860 года B - цена монеты - Ольденбург, Николаус Фридрих Петер

Фотография: Münzenhandlung Dirk Löbbers

Техническая информация

  • МеталлМедь
  • Вес1,282 гр
  • Диаметр16,28 мм
  • ГуртГладкий
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC288,000

Описание

  • СтранаОльденбург
  • ПериодНиколаус Фридрих Петер
  • Номинал1 шварен
  • Год1860
  • ПравительНиколаус Фридрих Пётр (Великий герцог Ольденбургский)
  • Монетный дворГанновер
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (1)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость ольденбургской монеты 1 шварен 1860 года со знаком B. Это медная монета периода Николауса Фридриха Петра. Рекорд цены принадлежит лоту 263 проданному на аукционе Денга1700 за 500 RUB. Торги состоялись 5 октября 2021.

Сохранность
Ольденбург 1 шварен 1860 B на аукционе Denga1700 - 5 октября 2021
Ольденбург 1 шварен 1860 B на аукционе Denga1700 - 5 октября 2021
ПродавецDenga1700
Дата5 октября 2021
СохранностьНет оценки
Цена
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