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ОльденбургПериод:1802-1869 1802-1869

3 шварена 1866 года B (Ольденбург, Николаус Фридрих Петер)

Аверс монеты - 3 шварена 1866 года B - цена монеты - Ольденбург, Николаус Фридрих ПетерРеверс монеты - 3 шварена 1866 года B - цена монеты - Ольденбург, Николаус Фридрих Петер

Фотография: Numismatik Zöttl

Техническая информация

  • МеталлМедь
  • Вес3,846 гр
  • Диаметр21,2 мм
  • ГуртГладкий
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC36,000

Описание

  • СтранаОльденбург
  • ПериодНиколаус Фридрих Петер
  • Номинал3 шварена
  • Год1866
  • ПравительНиколаус Фридрих Пётр (Великий герцог Ольденбургский)
  • Монетный дворГанновер
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость ольденбургской монеты 3 шварена 1866 года со знаком B. Это медная монета периода Николауса Фридриха Петра. Рекорд цены принадлежит лоту 37 проданному на аукционе Numismatik Zöttl за 5 EUR. Торги состоялись 4 декабря 2022.

Сохранность
Ольденбург 3 шварена 1866 B на аукционе Zöttl - 4 декабря 2022
ПродавецZöttl
Дата4 декабря 2022
СохранностьVF
Цена
5 $
Цена в валюте аукциона 5 EUR
Ольденбург 3 шварена 1866 B на аукционе Zöttl - 21 мая 2022
ПродавецZöttl
Дата21 мая 2022
СохранностьVF
Цена
Ольденбург 3 шварена 1866 B на аукционе Zöttl - 20 ноября 2021
ПродавецZöttl
Дата20 ноября 2021
СохранностьVF
Цена

Где продать?

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